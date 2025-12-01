Mardin'de evlerinde ölü bulunan ailenin yakınları isyan etti: 'Bırakın acımızı yaşayalım'

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aynı aileden 3 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından titizlikle sürdürülürken, olayla ilgili Kaya ailesinin ifadesine de başvuruldu. Ailenin avukatı Nurullah Öner, dosyada gizlilik kararının devam ettiğini hatırlatarak, "Emniyet ve başsavcılık bu konuda tüm çalışmaları yapıyor. Bize bildirmeleri gereken bilgileri zaten bizimle paylaşıyorlar. Dosyada gizlilik kararı olduğu için biz bu anlamda paylaşabileceklerimizi daha önce paylaştık. Sadece şunu söyleyeceğiz. Gerçekten artık sosyal medyada olsun, diğer medya taraflarında olsun aileyi ve vefat edenlerin anısını zora sokacak paylaşımlardan, zora sokacak söylemlerden bütün halkımızın uzak durmasını rica ediyoruz. Yakın zamanda biz olayın bütün yönleriyle aydınlatabileceğini düşünüyoruz. Emniyette bu konuda iyi çalışıyor. Bu aşamada talebimiz budur. Ailenin de talebi bu yöndedir'' dedi.

Olayda gizlilik kararının olduğunu belirten Öner, ''3 tutuklu, 1 adli kontrol şartıyla serbest olan var ama halen soruşturma devam ediyor. Gözaltılar olabilir, tutuklu sayısı artabilir. Bu anlamda bilgi şu an bu yönde" dedi.

AİLEDEN ASILSIZ HABERLERE TEPKİ: "ACIMIZI BİLE YAŞAMAYA İZİN VERİLMİYOR"

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapan Mehmet Kaya’nın ağabeyi Sadık Kaya ise, yayılan asılsız haberler nedeniyle acılarının daha da derinleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aile olarak çok rencide olmaya başladık. Acımızı bile yaşayamaz duruma geldik. Çok fazla asılsız haberler yayınlanmaya başladı. Bize çok ağır bedeller veriliyor. Acımız büyük. Bir de üstüne her gün aynı acıyı lütfen ricam bize yaşatmayın. Biz temiz bir aileyiz. Düşmanımız, kinimiz, borcumuz, harcımız yok. Kardeşim ve eşi üniversite okumuş insanlar. Bizi bilen biliyor. Yıllarca Kızıltepe'de esnaflık yapan insanlarız. Bu asılsız haberler bizi ve ailemizi karalamaya başladı. Emniyet birimimiz ve savcılığımıza güveniyoruz. Allah onlardan razı olsun canla başla çalışıyorlar. Pek bilgimiz yok. Sadece şu tutuklanan bir şahsın babasıyla eskiden beri tanışıklığımız var. O da işten dolayı, esnaf olduğumuz için. Yani sonuçta 15-16 yıl ben şahsen Kızıltepe'de esnaflık yaptım, kardeşlerim hala devam ediyordu. 2006'dan beri biz Kızıltepe'de esnaflık yapıyoruz. Tabii çevremiz oluyor, insanlar geliyor. Çeşit çeşit insanlarla çalışıyoruz. Bu kadar yani. Başka da bir bilgi yok. Diğerlerini bilmiyorum. Hiç kimseyle ilgili başka bir bilgimiz yok. Sizden ricam çarpık haber olmasın artık. Bizi artık yani bırakın biraz da acımızı yaşayalım. Üstüne yalan asılsız haberlerle bir daha acımızın üstüne tuz biber olmasın.''

Kaya, tutuklanan kişilerle ilgili bilgilerinin olmadığını, yalnızca şüphelilerden birinin babasıyla geçmişte esnaflık nedeniyle tanışıklıkları bulunduğunu söyledi.