X çöktü mü Twitter neden yavaşladı? 1 Aralık erişim sorunu

X'e giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar “Twitter çöktü mü?” sorusuna cevap arıyor.

Akış yenilenmemesi, DM problemleri ve bildirim gecikmeleri son saatlerde artış göstermiş durumda.

Platformdan ise henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

X ÇÖKTÜ MÜ SON DURUM NE?

1 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde birçok kullanıcı, sosyal medya platformu X’e erişimde çeşitli aksaklıklar yaşadığını bildirdi.

Akışın yenilenmemesi, bildirimlerin görünmemesi, DM’lerin iletilememesi ve zaman zaman giriş hatalarının oluşması nedeniyle “Twitter çöktü mü?” sorusu kısa sürede sosyal medyada gündeme taşındı.

Kesintileri izleyen Downdetector'a yapılan bildirimlerde, son 24 saat içerisinde raporlarda dönemsel yükselişler olduğu dikkat çekiyor.

Ancak X yönetimi tarafından şu ana kadar kesintiye dair resmi bir açıklama paylaşılmış değil.