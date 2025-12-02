Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında Hasan Şaş'tan sitem: "Basitçe çözülebilirdi"

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Zorlu derbiyi sporON YouTube kanalında yorumlayan Hasan Şaş, Victor Osimhen'in oyundan çıkarılmasının yanlış olduğunu belirtti.

HASAN ŞAŞ'TAN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNE VICTOR OSIMHEN ÇIKIŞI

"Derbiden 3 gün önce; Galatasaray Kadıköy'e lider gelip lider dönecek denseydi, camia olarak hepimiz kabul ederdik. Ama oyun başlayınca böyle olmuyor, insan doyumsuz işte. 1-0'ı yakalamışsın ve rakibin baskıdan stresten pas atamıyor, üstüne gelemiyor! Fenerbahçe'nin sorun çıkaracak bir oyunu yoktu. Gelelim Galatasaray'a... Mauro Icardi'ye saygı duyuyoruz ama Victor Osimhen 5 dakika daha devam edemez miydi? İki tane yan topun, biri gol oldu! Arda Ünyay Jhon Duran'ı bozamadı. Normalde orada vurdurmaması lazımdı. Victor Osimhen sahadayken bu pozisyonlarda sorun olmuyordu. Bu ufak detay canımı yaktı! Bir tane oyuncu değişikliği, ortalardaki tüm savunmayı bozdu. Çok basit şekilde çözebilecekken Arda için de iyi bir tercih olmadı. Victor Osimhen'in oyundan çıkmaması bu maçın 1-0 bitmesini sağlardı. Ayrıca bu yedek kulübesi de problem, oyuna müdahale edecek bir hamle şansı yok! Ama bu kulübeye rağmen, Galatasaray'ın artık ligde sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten Şampiyonlar Ligi sebebiyle inişler çıkışlar oluyor, Avrupa sonrasında Galatasaray'ın Türkiye'deki performansı yukarı doğru ivmelenecektir."