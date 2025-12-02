Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında Hasan Şaş'tan sitem: "Basitçe çözülebilirdi"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Hasan Şaş'tan önemli değerlendirmeler geldi. Dev maçtaki son dakika golüne odaklanan eski futbolcu Hasan Şaş, Galatasaray adına özellikle Victor Osimhen ismini öne çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında Hasan Şaş'tan sitem:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 00:25

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Zorlu derbiyi sporON YouTube kanalında yorumlayan Hasan Şaş, Victor Osimhen'in oyundan çıkarılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında Hasan Şaş'tan sitem: "Basitçe çözülebilirdi"

HASAN ŞAŞ'TAN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNE VICTOR OSIMHEN ÇIKIŞI

"Derbiden 3 gün önce; Galatasaray Kadıköy'e lider gelip lider dönecek denseydi, camia olarak hepimiz kabul ederdik. Ama oyun başlayınca böyle olmuyor, insan doyumsuz işte. 1-0'ı yakalamışsın ve rakibin baskıdan stresten pas atamıyor, üstüne gelemiyor! Fenerbahçe'nin sorun çıkaracak bir oyunu yoktu. Gelelim Galatasaray'a... Mauro Icardi'ye saygı duyuyoruz ama Victor Osimhen 5 dakika daha devam edemez miydi? İki tane yan topun, biri gol oldu! Arda Ünyay Jhon Duran'ı bozamadı. Normalde orada vurdurmaması lazımdı. Victor Osimhen sahadayken bu pozisyonlarda sorun olmuyordu. Bu ufak detay canımı yaktı! Bir tane oyuncu değişikliği, ortalardaki tüm savunmayı bozdu. Çok basit şekilde çözebilecekken Arda için de iyi bir tercih olmadı. Victor Osimhen'in oyundan çıkmaması bu maçın 1-0 bitmesini sağlardı. Ayrıca bu yedek kulübesi de problem, oyuna müdahale edecek bir hamle şansı yok! Ama bu kulübeye rağmen, Galatasaray'ın artık ligde sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten Şampiyonlar Ligi sebebiyle inişler çıkışlar oluyor, Avrupa sonrasında Galatasaray'ın Türkiye'deki performansı yukarı doğru ivmelenecektir."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında Hasan Şaş'tan sitem: "Basitçe çözülebilirdi"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çarpıcı tespit: "Bu tercih hataydı"
Okan Buruk'tan derbi sonrasında Galatasaray taraftarlarına çağrı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, yıldız golcüyü 75 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.