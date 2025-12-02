Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi sonrası paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Leroy Sane (27) ile Jhon Duran'ın (90+5) attığı gollerle Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

FENERBAHÇE'DEN DERBİ SONRASINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Stadyum atmosferini öne çıkaran Fenerbahçe, "Gecesini gündüzüne katıp emeğiyle, inancıyla Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu bir kez daha gösteren Büyük Fenerbahçe Taraftarı… Yolumuz uzun." ifadelerini kullandı ve iki fotoğraf paylaştı.

GALATASARAY'DAN DERBİ SONRASINDA GÖNDERME GELDİ!

Kazımcan Karataş'ın fotoğrafını paylaşan Galatasaray, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" dedi.

Süper Lig lideri ayrıca da; "Hedef 2026 yolunda aynı hırs ve mücadeleyle yola devam!" mesajını verdi.