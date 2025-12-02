Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
DSÖ obezite için alarm zilini çaldı! 5 sene içinde korkutacak

DSÖ, obeziteyle ilgili durumun ciddiyetinin 5 sene içinde ürkütücü boyutlarda olacağına karşı uyardı. Vücut kitle indeksine göre kilo-boy hesabına göre 30 kg/m² üzerinde ölçümü olan kişiler obez olarak tanımlanıyor.

DSÖ obezite için alarm zilini çaldı! 5 sene içinde korkutacak
Dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığı tespit edildi. Yapılan ölçümlere göre 5 yıl içinde bu sayılar 2 katına ulaşacak.

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık meselelerine ilişkin açıklama yaptı. Ghebreyesus ", çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

DSÖ obezite için alarm zilini çaldı! 5 sene içinde korkutacak

2024 YILINDA 3,7 MİLYON ÖLÜME SEBEP OLDU

Obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu aktaran Ghebreyesus, obezitenin 2024'te dünya genelinde 3,7 milyon ölümle ilişkilendirildiğinin, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Son yıllarda, başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen bir ilaç sınıfı, birçok ülkede obezite tedavisi için onaylandı. Bu yıl eylülde DSÖ, yüksek riskli gruplarda diyabet tedavisi için GLP-1'i temel ilaçlar listesine ekledi. Bugün, yetişkinlerde obeziteyi tedavi etmek için GLP-1'lerin kullanımına ilişkin yeni öneriler yayınlıyoruz. Bu yeni ilaçlar, milyonlarca kişiye umut veren güçlü bir klinik araçtır." dedi.

DSÖ obezite için alarm zilini çaldı! 5 sene içinde korkutacak

"YAŞAM BOYU BAKIM GEREKİR"

Obezite krizini yalnızca ilaçların çözmeyeceğine vurgu yapan Ghebreyesus, obezitenin, kapsamlı ve yaşam boyu bakım gerektiren karmaşık bir hastalık olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, obezitenin birçok sosyal, ticari ve çevresel belirleyicisi olduğuna ve mücadele için birçok alanda çaba gerektiğini bu nedenle yayımladıkları kılavuzdaki terapilerin entegrasyonla ilgili olduğunu kaydetti.

Kılavuzda, 3 terapi üzerine kurulu bütüncül bir strateji olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Birincisi, güçlü politikalarla daha sağlıklı ortamlar oluşturmak. İkincisi, tarama ve erken müdahale yoluyla yüksek risk altındaki bireyleri korumak. Üçüncüsü ise obeziteyle yaşayanlar için yaşam boyu, kişi merkezli bakıma erişimi sağlamak." diye konuştu.

