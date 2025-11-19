Polis şark görevi nedir, kaç yıl sürüyor? Polislere 2. şark görevi kalktı mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda şark göreviyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından vatandaşlar polis şark görev nedir, kaç yıl sürüyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

POLİS ŞARK GÖREVİ NEDİR, KAÇ YIL SÜRÜYOR?

Şark görevi polis teşkilatı tarafından belirlenen bölgelerde polis memurlarının zorunlu olarak görev yapması anlamına geliyor. Genel olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illeri kapsamaktadır. Şark görevi polis memurunun rütbesi, görev yapacağı bölge ve teşkilat planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

POLİSLERE 2. ŞARK GÖREVİ KALKTI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda yapılan açıklamaya göre 2026 yılı için yapılacak olan 2. şark görevi kalktı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.