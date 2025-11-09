Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Polislere EGM promosyon ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

EGM maaş promosyonu ne zaman ödenecek sorusunun cevabı araştırma gündeminde yer almaya devam ediyor. En yüksek miktarı teklif eden İş Bankası promosyon ihalesinin kazananı olmuştu.

Polislere EGM promosyon ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 16:32

EGM 100 bin TL maaş promosyonu ne zaman hesaplara aktarılacak sorusunun cevabı merak edilmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen sonucunda 100 bin TL ile en yüksek teklifi sunan tarafından personeline tek defada 100 bin TL maaş promosyon ödemesi yapılacak.

Polislere EGM promosyon ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

EGM’den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

“Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.

İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Polislere EGM promosyon ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

EGM çalışanlarına dair 2022 yılında imzalanan anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

Promosyon sözleşmeleri 3 yıl süresince yapılırken önceki protokol 1 Kasım’da sona erdi.

Buna göre, EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

EGM personeline yapılacak 100 bin TL promosyon ödemesi hangi tarihler arasında yatırılacak?
EGM promosyon ödemelerinin kasım ayının ilk iki haftasında, tek seferde hesaplara aktarılması bekleniyor.
#ihale
#emniyet genel müdürlüğü
#Protokol
#maaş artışı
#iş bankası
#Personel Promosyonu
#Aktüel
