Polislere EGM promosyon ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

EGM 100 bin TL maaş promosyonu ne zaman hesaplara aktarılacak sorusunun cevabı merak edilmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen ihale sonucunda 100 bin TL ile en yüksek teklifi sunan İş Bankası tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü personeline tek defada 100 bin TL maaş promosyon ödemesi yapılacak.

EGM’den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

“Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.

İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

EGM çalışanlarına dair 2022 yılında imzalanan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

Promosyon sözleşmeleri 3 yıl süresince yapılırken önceki protokol 1 Kasım’da sona erdi.

Buna göre, EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içinde hesaplara geçmesi bekleniyor.