Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Premier Lig maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu bu akşam başlıyor

Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Premier Lig’in 2025-2026 sezonu Türkiye yayın hakları, futbolseverlerin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Lig boyunca oynanacak karşılaşmalar, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İşte Premier Lig maçları yayın ve platform bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Premier Lig maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu bu akşam başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 20:23

’in yeni sezonu başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını nereden ve nasıl izleyebileceklerini merak ediyor.

PREMİER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

’in 2025-2026 sezonunda Türkiye’deki yayın hakları Digiturk bünyesindeki kanallarında yer alacak. Televizyon üzerinden izlemek isteyenler, Digiturk aboneliği ile beIN Sports 1, beIN Sports 2 gibi kanallar aracılığıyla maçları takip edebilecek.

Premier Lig maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu bu akşam başlıyor

beIN Sports, Premier Lig karşılaşmalarını genellikle HD veya 4K görüntü kalitesiyle sunuyor. Ayrıca, canlı yayınların yanı sıra maç tekrarları, özet görüntüler ve ligle ilgili özel programlar da izleyicilere ulaştırılıyor. Yayınlar şifreli formatta yapılacağı için Premier Lig maçlarının açık kanallarda yayınlanması beklenmiyor.

Premier Lig maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu bu akşam başlıyor

PREMİER LİG MAÇLARI NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Premier Lig maçlarını izlemek için Digiturk’e ek olarak beIN Media Group’un dijital platformları da tercih edilebiliyor. TOD platformu, internet üzerinden maçların canlı yayınını sağlıyor. TOD’a akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon aracılığıyla erişim sağlanabiliyor. Üyelik işlemleri ise resmi TOD web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Premier Lig maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu bu akşam başlıyor

Digiturk abonelerine özel beIN Connect platformu da Premier Lig yayınlarını dijital ortamda sunuyor. beIN Connect üzerinden izleyiciler, maçları internet bağlantısı olan her yerden canlı olarak takip edebiliyor. Ayrıca bu platformlar, kaçırılan maçları tekrar izleme imkanı da sağlıyor.

Premier Lig maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu bu akşam başlıyor

PREMİER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Premier Lig’in 2025-2026 sezonu, bu akşam oynanacak - Bournemouth karşılaşmasıyla start alacak. Ligin açılış haftasında diğer takımlar da hafta sonu sahaya çıkacak. Sezon boyunca oynanacak tüm karşılaşmalar, belirlenen yayıncı kuruluşlar aracılığıyla canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayın planı ve maç saatleri, beIN Sports’un haftalık program akışında yer alacak.

ETİKETLER
#Futbol
#premier lig
#premier lig
#liverpool
#beın sports
#İngiltere Premier Lig
#bein sports 1
#Tödeb Agora Fintech 2025
#Liverpool
#Premier League
#Digiturk
#Bein Connect
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.