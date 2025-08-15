Premier Lig maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu bu akşam başlıyor

İngiltere Premier Lig’in yeni sezonu başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını nereden ve nasıl izleyebileceklerini merak ediyor.

PREMİER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 2025-2026 sezonunda Türkiye’deki yayın hakları Digiturk bünyesindeki beIN Sports kanallarında yer alacak. Televizyon üzerinden izlemek isteyenler, Digiturk aboneliği ile beIN Sports 1, beIN Sports 2 gibi kanallar aracılığıyla maçları takip edebilecek.

beIN Sports, Premier Lig karşılaşmalarını genellikle HD veya 4K görüntü kalitesiyle sunuyor. Ayrıca, canlı yayınların yanı sıra maç tekrarları, özet görüntüler ve ligle ilgili özel programlar da izleyicilere ulaştırılıyor. Yayınlar şifreli formatta yapılacağı için Premier Lig maçlarının açık kanallarda yayınlanması beklenmiyor.

PREMİER LİG MAÇLARI NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Premier Lig maçlarını izlemek için Digiturk’e ek olarak beIN Media Group’un dijital platformları da tercih edilebiliyor. TOD platformu, internet üzerinden maçların canlı yayınını sağlıyor. TOD’a akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon aracılığıyla erişim sağlanabiliyor. Üyelik işlemleri ise resmi TOD web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Digiturk abonelerine özel beIN Connect platformu da Premier Lig yayınlarını dijital ortamda sunuyor. beIN Connect üzerinden izleyiciler, maçları internet bağlantısı olan her yerden canlı olarak takip edebiliyor. Ayrıca bu platformlar, kaçırılan maçları tekrar izleme imkanı da sağlıyor.

PREMİER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Premier Lig’in 2025-2026 sezonu, bu akşam oynanacak Liverpool - Bournemouth karşılaşmasıyla start alacak. Ligin açılış haftasında diğer takımlar da hafta sonu sahaya çıkacak. Sezon boyunca oynanacak tüm karşılaşmalar, belirlenen yayıncı kuruluşlar aracılığıyla canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayın planı ve maç saatleri, beIN Sports’un haftalık program akışında yer alacak.