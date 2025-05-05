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 | Murat Makas

Protein içeren besinler neler? Proteini yüksek olan yiyecekler hangileri?

Uzmanlar, "protein hangi besinlerde bulunur?" sorusunu yanıtlarken yalnızca gram miktarını değil, o proteinin biyoyararlanımını da dikkate alır. Örneğin peynir altı suyu proteini iyi bir örnek olsa da aynı gramı yumurta veya nohutla almak farklı sindirim hızına sahip. "Protein" kelimesini duyunca aklına ilk tavuk göğsü gelenler, püf noktası doğru eklemelerle bitkisel kaynaklardan da yeterli amino asit çekebilmek olduğunu fark etmeli. Özellikle aktif spor yapanların günlük protein ihtiyacı kilogram başına 1,2-2 g aralığında olabilir; masa başı çalışanlardaysa bu oran 0,8-1 g bandında kalır.

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Protein içeren besinler neler? Proteini yüksek olan yiyecekler hangileri?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 17:54

Kas gelişiminden bağışıklık gücüne kadar vücudun hemen her işlevinde rol oynayan protein içeren besinler günlük menünüzde yeterli yer bulmazsa yorgunluk, saç dökülmesi ve uzun dönemli kas kaybı gibi tatsız sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Diyetinizde çeşitlilik olsun diye “proteinli yiyecekler sadece kırmızı et midir, yoksa mercimekten bademe kadar uzanan geniş bir skala mı vardır?” sorusu akla gelebilir. Dengeli bir tabak kurguladığınızda, hayvansal kaynaklarla yetinmeden bitkisel proteinden de zenginleşmek mümkün; üstelik doğru kombinasyonla tüm esansiyel amino asitleri tamamlamak sandığınızdan kolaydır. Porsiyon miktarınızı yaş, cinsiyet ve aktivite seviyesine göre ayarladığınızda, kilo dengesini korurken kas dokusunu da onarırsınız.

Protein içeren besinler neler? Proteini yüksek olan yiyecekler hangileri?

PROTEİN NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Protein, 20 farklı amino asidin farklı dizilimlerde birleşmesiyle oluşan makro besin öğesidir; vücut bu amino asitlerin dokuzunu sentezleyemez, dolayısıyla beslenme yoluyla almak zorunludur. Dokuların onarımı, enzim-hormon üretimi, satiety (tokluk) hormonu salgısı gibi kritik süreçlerde protein ilk sırada görev yapar. Eğer yeterince almazsanız bağışıklık hücreleri zayıflar ve antrenman sonrası toparlanma gecikir.

EN ÇOK PROTEİN İÇEREN HAYVANSAL BESİNLER

Hayvansal protein, esansiyel amino asit profili açısından “tam” kabul edildiği için özellikle kas geliştirmek isteyenlerin gözdedir:

  • Yumurta: Orta boy yumurta 6-7 g protein; biyolojik değeri 100’dür.
  • Tavuk Göğsü (100 g): 22-24 g protein, düşük yağ oranı.
  • Somon (100 g): 20 g protein + omega-3 desteği.
  • Yunan Yoğurdu (200 g): 18 g protein, probiyotik içerik.
  • Peynir Altı Suyu Tozu: Ölçü başı 20-25 g hızlı sindirilen protein.
Protein içeren besinler neler? Proteini yüksek olan yiyecekler hangileri?

EN ÇOK PROTEİN İÇEREN BİTKİSEL BESİNLER NELER?

Bitkisel kaynaklarla da amino asit dengesini yakalamak mümkündür; işte yüksek proteiniyle öne çıkan seçenekler:

  • Mercimek (haşlanmış 1 kupa): 18 g
  • Nohut (haşlanmış 1 kupa): 15 g
  • Kinoa (pişmiş 1 kupa): 8 g ve tam protein profili
  • Yer fıstığı (30 g): 7 g
  • Chia tohumu (2 yemek kaşığı): 5 g
    Bu listedeki bitkilerin ilk sırayı alması, “en çok protein hangi bitkide var?” sorusuna da mercimek ve nohutun ortak birinciliği paylaşır yanıtını getirir.

EN ÇOK HANGİ MEYVEDE PROTEİN VAR?

Meyveler genel olarak karbonhidrat odaklıdır; yine de guava, avokado ve böğürtlen grubu 100 g’da 2-3 g protein içeriğiyle meyveler arasında zirvededir. Bu rakam düşük görünse de yoğurtlu smoothie’ye guava eklemek toplam proteini artırır.

Protein içeren besinler neler? Proteini yüksek olan yiyecekler hangileri?

GÜNLÜK PROTEİN İHTİYACI NASIL HESAPLANIR?

Basit yöntem: Vücut ağırlığınızı kilogram cinsinden alın, aktif bir bireyseniz 1,4 ile, sedanter bireyseniz 0,8 ile çarpın. 70 kg masa başı çalışanın minimum 56 g, düzenli ağırlık kaldıran aynı kilodaki sporcunun 98 g proteine ihtiyacı vardır. Bu değeri öğünlere bölerken her ana öğüne 20-30 g, ara öğüne 10 g protein koymak dengeli salınım sağlar.

PROTEİN AĞIRLIKLI BESİNLERLE ÖRNEK GÜN

  • Kahvaltı: 2 yumurta + 30 g peynir + tam buğday ekmek → 25 g
  • Ara: 200 ml kefir + 10 badem → 12 g
  • Öğle: 150 g ızgara tavuk + kinoalı salata → 35 g
  • Ara: 1 avuç leblebi + guava meyvesi → 10 g
  • Akşam: 120 g somon + haşlanmış brokoli → 30 g
    Toplam ≈ 112 g protein, 70 kg aktif sporcunun ihtiyacını rahatça karşılar.
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Sıkça Sorulan Sorular

En çok proteinli yiyecekler nelerdir?
Yumurta, tavuk göğsü, hindi fileto, somon, mercimek, nohut, peynir altı suyu tozu ve kinoa protein zenginlerinin başında gelir.
Günlük 100 g protein için ne yemeli?
Kahvaltıda 2 yumurta (12 g), öğle-akşam 150'şer gram tavuk/somon (60 g), ara öğün olarak 200 g Yunan yoğurdu ve 1 avuç badem (30 g) hedefi tamamlar.
1 günlük protein ihtiyacı nasıl karşılanır?
İhtiyacınızı hesaplayıp öğün başına 20-30 g proteinlik porsiyonlar oluşturun; hayvansalı bitkisel kaynaklarla dengeleyin, her öğünde lif ekleyin.
Günlük 200 g protein nasıl alınır?
Büyük kas kütlesine sahip sporcular, üç ana öğünde 60 g yüksek proteinli et-balık ve iki ara öğünde whey + kefir kombinasyonuyla 200 g seviyesine çıkabilir; mutlaka diyetisyen kontrolü gerekir.
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