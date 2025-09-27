Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Güney Kore'den Trump'a görev! 'Barış elçisi ol'

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmak için ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore'yi diplomatik çabalarına yer vermesini istedikleri bilgisini verdi. Cho, Trump'ın bu talebi memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kore Yarımadası'nın askeri çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore'den Trump'a görev! 'Barış elçisi ol'
Dışişleri Bakanı Cho Hyun, basınına konuştu. Cho, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ABD Başkanı Donald Trump'tan 'yi Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi azaltmak için "barış elçisi" olmasını ve liderlik vasıfları sayesinde müzakere masasına oturtması talebinde bulunduğunu ifade etti.

Cho, Trump'ın da Başkan Lee'nin bu isteğini memnuniyetle karşıladığını ve Kuzey Kore ile yeniden ilişki kurmaya istekli olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana dünyanın değiştiğine ve çok daha istikrarsız hale geldiğine işaret eden Cho, "Bu nedenle, Kore Yarımadası'nda olası herhangi bir askeri çatışmadan eşit derecede endişe duyuyoruz. Bu yüzden, askeri gerilimi azaltmak için Kuzey Kore ile diyalog kurmaya mecburuz ve en azından bir acil hat kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'den Trump'a görev! 'Barış elçisi ol'

"ACİL HAT KURMALIYIZ"

Cho, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının zorunlu olduğunu, bunu göz ardı edemeyeceklerini kaydederek, "Bu durum ordular arasında acil hat kurmamız, askeri gerilimi azaltmamız ve iki taraf arasında güven inşa etmemiz gerektiği yönündeki yeni hükümetin politikasını haklı çıkarıyor." ifadelerine yer verdi.

Hükümetin ile de ilişki kurmak istediğini ve bu kapsamda Dışişleri Bakanı Vang Yi ile çok yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Cho ancak kabul edemeyecekleri bazı konuların bulunduğunu açıkça belirttiğini dile getirdi.

Cho, Çin'in Sarı Deniz'de Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden yapı kurduğuna dikkati çekerek, "Bu yüzden bunun kaldırılması gerektiğini açıkça belirttik. Aksi takdirde uygun önlemleri almayı düşüneceğiz." şeklinde konuştu.

