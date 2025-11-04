Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

PSG Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? PSG Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel 11

PSG - Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında Fransız devi PSG ile Alman devi Bayern Münih bugün karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te oynanacak olan maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından PSG - Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PSG Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? PSG Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel 11
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 15:42

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan 'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (4 Kasım 2025 Salı) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Fransız devi ile Alman devi karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından PSG - Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PSG Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? PSG Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel 11

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan PSG - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

Son şampiyon PSG, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrıldı. 13 kere fileleri havalandıran ve sadece 3 gol yiyen PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanla 1. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada yer alan Bayern Münih ise 3 maçta 3 galibiyet aldı. 12 gol atan ve sadece 2 gol yiyen Alman devi PSG'yi yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

PSG Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? PSG Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel 11

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip PSG'de karşılaşma öncesinde sadece Desire Doue'nin sakatlığı bulunuyor. Fransız devi Desire Doue haricinde karşılaşmada tam kadro sahada olacak.

Bayern Münih'in kadrosunda ise Jamal Musiala ve Alphonso Davies mücadelede sakatlıkları nedeniyle yer almayacaklar.

PSG Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? PSG Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel 11

PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL İLK 11

PSG - Bayern Münih maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson

PSG Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? PSG Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel 11

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Devler Ligi'nde bugün oynanacak olan PSG - Bayern Münih maçı saat 23.00'te başlayacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bayern münih
#psg
#canlı yayın
#Tabii Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.