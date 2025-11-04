PSG Bayern Münih maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? PSG Bayern Münih maç kadrosu, muhtemel 11

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (4 Kasım 2025 Salı) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Fransız devi PSG ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından PSG - Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan PSG - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

Son şampiyon PSG, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrıldı. 13 kere fileleri havalandıran ve sadece 3 gol yiyen PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanla 1. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada yer alan Bayern Münih ise 3 maçta 3 galibiyet aldı. 12 gol atan ve sadece 2 gol yiyen Alman devi PSG'yi yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip PSG'de karşılaşma öncesinde sadece Desire Doue'nin sakatlığı bulunuyor. Fransız devi Desire Doue haricinde karşılaşmada tam kadro sahada olacak.

Bayern Münih'in kadrosunda ise Jamal Musiala ve Alphonso Davies mücadelede sakatlıkları nedeniyle yer almayacaklar.

PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL İLK 11

PSG - Bayern Münih maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Devler Ligi'nde bugün oynanacak olan PSG - Bayern Münih maçı saat 23.00'te başlayacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.