Aktüel

Editor
 Sumru Tarhan

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu, açık mı? Çalışma saatleri ve günleri 2025

PTT kargo ile işlem yapacak olanlar cumartesi ve pazar günü çalışıp çalışmadığına dair araştırmalar yapıyor. Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veren PTT kargo cumartesi çalışma saatleri!


tgrthaber.com


16.08.2025
saat ikonu 10:13


16.08.2025
saat ikonu 10:13

Bugün PTT kargo aracılığıyla paket gönderecek olanlar bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Hafta içi belirli saat aralığında PTT kargo ile işlem yapabiliyorsunuz.

PTT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU 2025?

PTT merkez şubeleri cumartesi günü yarım gün hizmet verirken diğer şubeler cumartesi günü açık olmuyor. Hafta içi her gün 17.00'ye kadar açık olan PTT kargo, cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 08:30 - 17:00 aralığında hizmet veren PTT kargo şubeleri, cumartesi ve pazar günleri çalışmıyor. PTT’nin merkez şubeleri cumartesi günü çalışabiliyorken kargo dağıtım işlemleri gerçekleşmiyor.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

PTT şubeleri 08.30 civarında mesaiye başlarken şubeye göre 17.00 veya 17.30'da mesaiyi sonlandırıyor. Vatandaşlar bu aralıklarda kargo işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Öğle arası ise 12.30 ile 13.30 aralığında oluyor.

