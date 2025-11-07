Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Rafa Silva Antalyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş'ın Antalyaspor kamp kadrosunda yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kulüp tarafından Antalyaspor kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Rafa Silva'nın yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Rafa Silva Antalyaspor - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Rafa Silva sakatlık durumu hakkında açıklama geldi.

Rafa Silva Antalyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş'ın Antalyaspor kamp kadrosunda yer almadı
07.11.2025
07.11.2025
saat ikonu 15:56

, Trendyol 'in 12. haftası kapsamında 8 Kasım 2025 Cumartesi günü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın kamp kadrosu siyah-beyazlı kulüp tarafından açıklandı. Kadroda Portekizli yıldız 'nın yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Antalyaspor - Beşiktaş maçında Rafa Silva neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Rafa Silva Antalyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş'ın Antalyaspor kamp kadrosunda yer almadı

RAFA SİLVA ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Antalyaspor - Beşiktaş maçında Rafa Silva sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Portekizli yıldız Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından geçirmişti.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Rafa Silva'nın kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hissettiği belirtilmişti.

Rafa Silva Antalyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş'ın Antalyaspor kamp kadrosunda yer almadı

RAFA SİLVA SAKATLIK DURUMU

Beşiktaş tarafından Rafa Silva'nın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."

Rafa Silva Antalyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş'ın Antalyaspor kamp kadrosunda yer almadı

RAFA SİLVA KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Rafa Silva'nın tedavisinin milli aranın ardından tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüp tarafından bir açıklama yapılmadı.

#beşiktaş
#süper lig
#sakatlık
#antalyaspor
#rafa silva
#Aktüel
