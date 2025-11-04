Real Madrid Liverpool maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri açıklandı

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün İspanya devi Real Madrid evinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak.

Karşılaşmada Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Real Madrid - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor sorularının cevapları araştırılıyor.

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puan topladı. Eflatun-beyazlılar evinde oynamanın avantajını kullanarak Liverpool karşısında 3 puan almayı hedefliyor.

Son haftalarda üst üste mağlubiyet alan Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Devler Ligi'nde 10. sırada yer alan Liverpool, Real Madrid'i yenerek tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı futbolseverler Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.