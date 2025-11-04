Menü Kapat
Real Madrid Liverpool maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İki büyük takımın karşı karşıya geleceği mücadele saat 23.00'te başlayacak. Taraftarlar tarafından Real Madrid - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanal verdiği merak ediliyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarından olan 'nde bugün İspanya devi evinde İngiliz devi 'u ağırlayacak.

Karşılaşmada Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz 'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Real Madrid - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor sorularının cevapları araştırılıyor.

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puan topladı. Eflatun-beyazlılar evinde oynamanın avantajını kullanarak Liverpool karşısında 3 puan almayı hedefliyor.

Son haftalarda üst üste mağlubiyet alan Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Devler Ligi'nde 10. sırada yer alan Liverpool, Real Madrid'i yenerek tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı futbolseverler Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

