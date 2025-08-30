Real Madrid Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'da yeni sezona 2 galibiyet ile başlayan Real Madrid bugün Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Bugün (30 Ağustos 2025 Cumartesi) saat 22.30'da başlayacak olan mücadelede eflatun-beyazlılarda 4 futbolcu kadroya alınmadı.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Real Madrid - Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ KADROSU

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Mücadelede Endrick, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mallorca ise tam kadro Real Madrid deplasmanına çıkacak.

ARDA GÜLER REAL MADRİD - MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in mücadelede ilk 11'de başlaması bekleniyor. Eflatun-beyazlıların bu sezon La Liga kapsamında oynadığı 2 karşılaşmada da ilk 11'de başlayan Arda Güler, toplam 164 dakika süre aldı.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'e yerleşen milli futbolcumuz bu sezon şu ana kadar bir asistlik katkı yaptı.

REAL MADRİD - MALLORCA MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid - Mallorca maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Güler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano