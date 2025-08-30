Menü Kapat
29°
 Hüseyin Bahcivan

Real Madrid Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu. La Liga'nın 3. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de başlayacak. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinde ise Bellingham yer almadı.

Real Madrid Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler oynayacak mı?
İspanya 'da yeni sezona 2 galibiyet ile başlayan bugün ile karşı karşıya gelecek. Bugün (30 Ağustos 2025 Cumartesi) saat 22.30'da başlayacak olan mücadelede eflatun-beyazlılarda 4 futbolcu kadroya alınmadı.

Karşılaşmada milli futbolcumuz 'in oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Real Madrid - Mallorca , muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Real Madrid Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ KADROSU

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Mücadelede Endrick, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mallorca ise tam kadro Real Madrid deplasmanına çıkacak.

Real Madrid Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER REAL MADRİD - MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in mücadelede ilk 11'de başlaması bekleniyor. Eflatun-beyazlıların bu sezon La Liga kapsamında oynadığı 2 karşılaşmada da ilk 11'de başlayan Arda Güler, toplam 164 dakika süre aldı.

Teknik direktör 'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'e yerleşen milli futbolcumuz bu sezon şu ana kadar bir asistlik katkı yaptı.

Real Madrid Mallorca maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - MALLORCA MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid - Mallorca maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Güler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano

