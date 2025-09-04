Roblox Türkiye'de açılacak mı? 4 Eylül erişim engeli devam ediyor mu?

Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı bulunan Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla erişime kapatıldığından beri hem oyuncular hem de aileler tarafından yakından izleniyor.

Uygunsuz içerik iddialarıyla başlatılan inceleme, platformun Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu.

Fakat Roblox, bu sorunu çözmek için dikkat çekici adımlar atıyor.

Bu çerçevede artık çocuklar yetişkinlerle oyun sırasında sohbet edemeyecek.

Cep telefonu doğrulamasıyla sahte profillerin önüne geçilecek.

Dış kaynaklı video ve görsel paylaşımı yasak kalmaya devam edecek.

ROBLOX TÜRKİYE’DE ERİŞİME AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli açıklamalarda Roblox’un erişim yasağının kaldırılmasının mümkün olduğunu, ancak platformun uygunsuz içerikleri kaldırması ve Türk yetkililerle iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi.

4 Eylül 2025 itibarıyla Roblox’un Türkiye’deki sunucularına erişim yasağı sürüyor, fakat görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda platformun kısa zamanda açılabileceği öngörülüyor.