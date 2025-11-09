Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Roman Novak kimdir, serveti ne kadar? BAE'de kaçırılmıştı ölü bulundu

Rus kripto para dolandırıcısı Roman Novak ve eşi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaçırılmalarının ardından öldürüldü. Novak'ın serveti çıkan iddiaların ardından gündeme geldi.

Roman Novak kimdir, serveti ne kadar? BAE'de kaçırılmıştı ölü bulundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
18:41
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
18:44

Bir süredir kayıp olarak aranan Rus kripto para dolandırıcısı Roman Novak ve eşi Anna’nın, ’nde (BAE) fidye amacıyla kaçırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çifte yönelik saldırının, dijital varlıklara yapılan bir saldırısıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Roman Novak kimdir, serveti ne kadar? BAE’de kaçırılmıştı ölü bulundu

Yerel basına göre, St. Petersburg’da geniş çaplı dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve sonrasında Dubai’ye taşınan Novak, burada kurduğu Fintopio adlı kripto ödeme platformuyla yeni yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar topladı. Novak ve eşi, Ekim ayı başında bir yatırım forumuna katıldıktan sonra ortadan kayboldu.

Soruşturma sonucuna göre çift, zanlılar tarafından kiralık bir villaya götürülerek alıkonuldu. Suç grubunun Novak’tan yüklü miktarda kripto varlığına erişim sağlamasını istediği, ancak Novak’ın bunu reddetmesi üzerine çiftin öldürüldüğü kaydedildi.

Roman Novak kimdir, serveti ne kadar? BAE’de kaçırılmıştı ölü bulundu

ROMAN NOVAK’IN SERVETİ NE KADAR?

Roman Novak, 2020 yılında kripto yatırım dünyasında adını duyurmaya başlayan, 38 yaşlarında olduğu tahmin edilen Rus asıllı bir dijital girişimcidir.

Roman Novak’ın servetiyle ilgili net bir miktar paylaşılmamış olsa da, Finotopio projesi ve bağlı bulunduğu dijital varlık portföyü üzerinden yapılan hesaplamalara göre Novak ve ekibinin yaklaşık 400 ila 500 milyon dolar civarında bir yatırım hacmini yönettiği belirtiliyor.

