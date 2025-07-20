Sabah ilk 20 dakika beynin altın zamanı! Bu 3 alışkanlıkla gün boyu mutlu olacaksınız

Modern dünyanın getirdiği en kötü alışkanlıkların başında telefon bağımlılığı yer alıyor. Bilim insanlarına göre sabah ilk uyandığınızda telefonunuza bakmak sizi gün boyu mutsuz ediyor. New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Wendy Suzuki, sabahları yapılan bu yaygın alışkanlığın etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

BEYNİN ALTIN ZAMANI: SAKIN TELEFONA BAKMAYIN

Dr. Suzuki tarafından açıklanan bilgilere göre insan beyni sabah ilk uyandığında en yüksek nöroplastisite seviyesinde oluyor. Yani beyniniz sabah uyandığınızda çevresel uyarıcılara en açık ve en hızlı şekilde adapte oluyor. Beynin altın zamanı denilen bu dönem aynı zamanda dopamin seviyesinin de zirvede olduğu zamanı ifade ediyor.

Ancak sabahları uyanır uyanmaz telefona bakmanız bu süreçleri sekteye uğratıyor. Ekranlar dopamin potansiyelini çalıyor. Bu durumun oldukça kritik olduğunu belirten Dr. Suzuki şu tavisyeleri verdi:

"Önümüzdeki beş sabah boyunca ekran sürenizi sadece 20 dakika ileriye atın. Bu süre zarfında esneme hareketleri, kahve içmek gibi aktiviteler gerçekleştirin. Beş günün sonucunda psikolojinizdeki farkı gördüğünüzde oldukça şaşıracaksınız."

SADECE SABAH DEĞİL: EKRANLARA GECE DE BAKMAYIN

Günümüzde birçok kişi gece uykuya dalmak için telefonda sosyal medyada gezmeyi veya YouTube gibi platformlardan bir şeyler izlemeyi tercih ediyor. Ancak gece mavi ışığa maruz kalmanız melatonin üretimini baskılıyor. Bu da uykuya geçişinizi sandığınızın aksine daha da zorlaştırıyor.

Ayrıca Suudi Arabistan'da bulunan King Saud Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre gece yatmadan önce ekranlarla vakit geçirenlerin yüzde 41.7'si kötü uyku kalitesine sahip. Kötü uyku kalitesi ise depresyon gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre gece yatmadan en az 1 saat önce ekranlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Bu alışkanlık hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için kritik öneme taşıyor.