Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sadettin Saran ne zaman mazbatasını alacak? Göreve başlayacağı tarih bekleniyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran'ın göreve ne zaman başlayacağı belli oldu. Kongre üyelerinin katıldığı başkanlık seçimi sonrası yaklaşık 257 oy farkla Ali Koç'u geçerek yeni başkan seçilen Sadettin Saran'ın mazbata alma tarihi taraftarın gündeminde.

Sadettin Saran ne zaman mazbatasını alacak? Göreve başlayacağı tarih bekleniyor
Haber Merkezi
GİRİŞ:
23.09.2025
16:23
23.09.2025
23.09.2025
16:23

Sarı lacivertli ekipte tamamlandı. 21 Eylül Pazar günü yapılan seçimde kazanan isim olurken, çalışmalara hızlıca başlamayı hedefliyor.

SADETTİN SARAN NE ZAMAN MAZBATA ALACAK?

Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan olarak seçildi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saran, mazbatasını cuma günü saat 18.00’de alacak. Mazbata töreni sonrasında göreve başlayacak olan ismin birçok değişikliğe gitmesi bekleniyor. Göreve başlaması heyecanla beklenirken cuma günü 18.00'den sonra mazbatasına sahip olmuş olacak.

Sadettin Saran ne zaman mazbatasını alacak? Göreve başlayacağı tarih bekleniyor

SADETTİN SARAN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından kazanan isim belli oldu. Kongre üyelerinin katıldığı FB başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni başkan Sadettin Saran oldu. Ali Koç'un tebrik ettiği Saran, Cuma günü 18.00'de mazbatasını alarak yeni görevine başlayacak. Milyonlarca taraftar heyecanla yeni görev tarihini bekliyor. Saran, başkan olmasının ardından "Bu hafta çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Kafile var, hazırlıklar yapıldı. Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Biz gerekli çalışmaları zaten yapmıştık. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız. Takım bizim takımımız. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar arkalarında olacağız. İlk işim mazbatayı alır almaz yanlarına gitmek. Mazbatayı daha almadık ama herkesle görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Sadettin Saran ne zaman mazbatasını alacak? Göreve başlayacağı tarih bekleniyor

SADETTİN SARAN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Saran'ın listesinde yer alan isimler şöyle:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine cevap! 'Bir şeyler söylemiş ama...'
ETİKETLER
#Futbol
#başkanlık seçimi
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Mazbata
#Aktüel
