Sadettin Saran ne zaman mazbatasını alacak? Göreve başlayacağı tarih bekleniyor

Sarı lacivertli ekipte başkanlık seçimi tamamlandı. 21 Eylül Pazar günü yapılan seçimde kazanan isim Sadettin Saran olurken, çalışmalara hızlıca başlamayı hedefliyor.

SADETTİN SARAN NE ZAMAN MAZBATA ALACAK?

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan olarak seçildi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saran, mazbatasını cuma günü saat 18.00’de alacak. Mazbata töreni sonrasında göreve başlayacak olan ismin birçok değişikliğe gitmesi bekleniyor. Göreve başlaması heyecanla beklenirken cuma günü 18.00'den sonra mazbatasına sahip olmuş olacak.

SADETTİN SARAN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından kazanan isim belli oldu. Kongre üyelerinin katıldığı FB başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni başkan Sadettin Saran oldu. Ali Koç'un tebrik ettiği Saran, Cuma günü 18.00'de mazbatasını alarak yeni görevine başlayacak. Milyonlarca taraftar heyecanla yeni görev tarihini bekliyor. Saran, başkan olmasının ardından "Bu hafta çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Kafile var, hazırlıklar yapıldı. Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Biz gerekli çalışmaları zaten yapmıştık. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız. Takım bizim takımımız. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar arkalarında olacağız. İlk işim mazbatayı alır almaz yanlarına gitmek. Mazbatayı daha almadık ama herkesle görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SADETTİN SARAN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Saran'ın listesinde yer alan isimler şöyle:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.