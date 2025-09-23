Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine cevap! 'Bir şeyler söylemiş ama...'

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması geldi. Eğribayat’ın, Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Saran, "O da bir şeyler söylemiş. Umarım benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başlar" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine cevap! 'Bir şeyler söylemiş ama...'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:59

Kulübü'nün yeni başkanı , ve hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş’ın genel kurulda oy kullanmasıyla ilgili "Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" diyen Saran Eğribayat'ın Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarına da "Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem" diyerek cevap verdi.

Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine cevap! 'Bir şeyler söylemiş ama...'

"YIPRATICI BİR ŞEY DEMEK İSTEMİYORUM"

Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın genel kurulda oy kullanmasıyla ilgili gelen soruya da Saran, "O konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Konuya çok vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine cevap! 'Bir şeyler söylemiş ama...'

"BEN HİÇBİR OYUNCUMU KİMSEYE YEDİRMEM"

27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın, Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimiyle ilgili yapmış olduğu açıklamaya da değinen Sadettin Saran, "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan ise kazanmaktır. O da kendince bir şeyler söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetle değil. O da sağdan, soldan maalesef duyuyor. Şu an bir belirsizlik var. Çok negatif konuşan var maalesef. O da bir şeyler söylemiş. Umarım benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başlar. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetmek için niyetim yok. İnşallah hep beraber hem eğlenerek, hem keyif alarak şampiyon olacağız" diye konuştu.

Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine cevap! 'Bir şeyler söylemiş ama...'

"TARAFTAR DESTEĞİ OLMADAN ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olarak taraftara da seslenen Saran, şunları kaydetti:
"Günlerdir seçim sürecinde aynı şeyi söyledim. Eski sporcu olarak, inanarak, laf olsun diye söylemediğim bir şey; ‘Beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz.’ Bu sadece takım içinde değil, taraftar desteği olmadan da şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Taraftarın desteği de olmadan bu yapılamaz. Yarın hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız hem de Hırvatistan’dan takımımız galibiyetle dönecek. Sene sonuna kadar kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz gündüzümüz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak olacak."

"ALİ BEY, FENERBAHÇE İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI. BİZ DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Olağanüstü seçimli toplantısında oy sayımının bitmesiyle birlikte eski başkan Ali Koç’un kendisini tebrik edip birlikte kürsüye çıkmalarıyla alakalı da konuşan Saran, "Önemli olan oydu. İnşallah bu hep böyle devam eder. Ali Bey ve Aziz Bey ile aynı kupayı kazanırız. Yarın kupayı kazanmamız durumunda Ali Bey orada olursa kupayı benim değil onun kaldırması gerekiyor. Kendisi orada yoksa ise Sertaç Bey’in kaldırması gerekiyor. İçeride aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Sadettin Saran, mazbata töreninin ise 26 Eylül Cuma günü saat 18.00’de yapılacağını sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vurgusu!
Anderson Talisca kararı! Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi
Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, sakat mı? Fenerbahçe'de 2 eksik
Ali Koç gitti, Sadettin Saran geldi! Fanatik Fenerbahçeli aile kurban kesti: İnşallah şampiyonluğu da göreceğiz
ETİKETLER
#mert hakan yandaş
#İrfan Can Eğribayat
#genel kurul
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.