Sadettin Saran'ın listesinde kimler var? FB yeni başkanı netleşti

İstanbul
Milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği FB başkanlık seçimi sonuçları duyuruldu. Binlerce kongre üyesi bugün sandıklara gitti.
Yeni başkan Saran'ın listesinde olan isimler şöyle:
"Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz."
30 Ağustos 1964 tarihinde doğan isim Türk-Amerikalı Makine mühendisi, iş insanı, spor yöneticisi, sporcu ve medya patronu, Saran Holding Yönetim Kurulu başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 34. Başkanıdır.