Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları nereden sorgulanır? Sonuçlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 124. dönem DHY kura neticeleri ve kesinleşmiş isim listesi, kura çekiminin ardından araştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı DHY tayin sonuçları ve isim listesi, kura çekimi bittikten sonra Sağlık Bakanlığı https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden kontrol edilebilecek.
Belirlenen takvim kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar çekiliş sonuçlarına odaklandı.
Sağlık Bakanlığı 124. dönem Devlet Hizmeti Mecburiyeti kura çekimi 4 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.
Çekiliş Bakanlığın YouTube kanalında canlı olarak da yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı noter gözetiminde yapılan kura çekiminin ardından atama isim listesini duyuracak.
Devlet Hizmeti Mecburiyeti kura çekimi sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı evraklar Genel Müdürlüğün internet sayfasında (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.