Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları nereden sorgulanır? Sonuçlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Mecburiyeti kura neticeleri ve isim listesi, 4 Eylül 2025 tarihinde tamamlanan çekiliş ile ilgi odağı oldu. Kura sonucunda Bakanlığın haricinde diğer kuruluşlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları nereden sorgulanır? Sonuçlar belli oldu mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 18:06

124. dönem DHY kura neticeleri ve kesinleşmiş isim listesi, kura çekiminin ardından araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı DHY tayin sonuçları ve isim listesi, bittikten sonra Sağlık Bakanlığı https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden kontrol edilebilecek.

Belirlenen takvim kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar çekiliş sonuçlarına odaklandı.

Sağlık Bakanlığı 124. dönem Devlet Hizmeti Mecburiyeti kura çekimi 4 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.

Çekiliş Bakanlığın YouTube kanalında canlı olarak da yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları nereden sorgulanır? Sonuçlar belli oldu mu?

DHY 124. DÖNEM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı noter gözetiminde yapılan kura çekiminin ardından isim listesini duyuracak.

Devlet Hizmeti Mecburiyeti kura çekimi sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı evraklar Genel Müdürlüğün internet sayfasında (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

DHY kura sonuçları açıklandığında adaylar hangi adımları izlemeli?
Kura sonucunda Sağlık Bakanlığı dışında başka kurumlara yerleşen adayların, doğrudan ilgili kurumla irtibata geçmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’na atananlar ise işlemlerini bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda tamamlayacak.
