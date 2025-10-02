Sağlık Bakanlığı 15.247 personel alımı tercih işlemleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı.

Kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih işlemleri ise 29 Eylül 2025 saat 10.00'da başladı.

Vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı 15.247 personel alımı tercih işlemlerinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre tercih işlemleri 6 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar bu zamana kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru ve tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri ise geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personelin yanı sıra 2.753 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecek. 2.573 sürekli işçi alımı başvurularının ilanı ise İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Henüz 2.573 işçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

İŞKUR tarafından ilanın yayımlanmasının ardından işçi alımı başvuru tarihleri belli olacak.