25°
 Erdem Avsar

Sağlık Bakanlığı 2025 18 bin personel alımı ne zaman, Eylül'de mi başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 18 bin sözleşmeli personel alımı kontenjan ve branş paylaşımı ile başvuru süreci adaylar tarafından araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı 2025 18 bin personel alımı ne zaman, Eylül'de mi başlayacak?
|
GİRİŞ:
11.09.2025
23:45
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
23:45

Eylül ayına girilmesiyle 2. dönem alımı başvuru ayrıntıları gündeme geldi.

Mayıs ayında 15.342 sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı için ikinci atama duyurusu verildi.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı 18 bin personel istihdam edecek.

Sağlık Bakanlığı 2025 18 bin personel alımı ne zaman, Eylül'de mi başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığına yapılacak görevlendirmelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " ayında 18 bin alım için ilanımız olacak ve alım gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bununla beraber alımların Ekim ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

Yeni alımlar için ÖSYM açıklaması yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 2025 18 bin personel alımı ne zaman, Eylül'de mi başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Yılın ikinci alımında branş paylaşımı, başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar yayımlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla netleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz duyurulmadı.

ÖSYM 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül sonu ve Ekim ayında yayımlanması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık Bakanlığı bu yıl kaç personel alacak?
2025 yılı için Sağlık Bakanlığı toplamda 18 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
#kpss
#sağlık bakanlığı
#personel alımı
#2025
#ekim
#sağlık hizmetleri
#Aktüel
