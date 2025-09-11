Sağlık Bakanlığı 2025 18 bin personel alımı ne zaman, Eylül'de mi başlayacak?

Eylül ayına girilmesiyle Sağlık Bakanlığı 2. dönem alımı başvuru 2025 ayrıntıları gündeme geldi.

Mayıs ayında 15.342 sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı personel alımı için ikinci atama duyurusu verildi.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı 18 bin personel istihdam edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığına yapılacak görevlendirmelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin alım için ilanımız olacak ve alım gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bununla beraber alımların Ekim ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

Yeni alımlar için ÖSYM açıklaması yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Yılın ikinci alımında branş paylaşımı, başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar yayımlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla netleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz duyurulmadı.

ÖSYM KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül sonu ve Ekim ayında yayımlanması öngörülüyor.