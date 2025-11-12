Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta? Bakanlık kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda 2 bin 764 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından başvuru süreçleri 13 Ekim 2025 tarihinde tamamlandı.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar kura çekimini beklemeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimi bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba) gerçekleştirilecek.

Başvuru yapan vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Başvuru yapan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Kura çekiminin ardından sonuçları adaylar saat 17.00'den sonra Sağlık Bakanlığı'nın sonuç sisteminden de öğrenebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün Bilkent Yerleşkesinde Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilecek olan 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura çekimi saat 10.30'da başlayacak.

Kura çekiminin başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayın aktif hale gelecek ve adaylar canlı olarak takip edebilecek.