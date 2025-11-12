Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta? Bakanlık kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından bugün ise kura çekimi yapılacak. Vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta? Bakanlık kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 09:21

tarafından geçtiğimiz aylarda 2 bin 764 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından başvuru süreçleri 13 Ekim 2025 tarihinde tamamlandı.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar kura çekimini beklemeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba) gerçekleştirilecek.

Başvuru yapan vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta? Bakanlık kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Başvuru yapan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Kura çekiminin ardından sonuçları adaylar saat 17.00'den sonra Sağlık Bakanlığı'nın sonuç sisteminden de öğrenebilecekler.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nereden izlenir, saat kaçta? Bakanlık kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını duyurdu

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün Bilkent Yerleşkesinde Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilecek olan 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura çekimi saat 10.30'da başlayacak.

Kura çekiminin başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayın aktif hale gelecek ve adaylar canlı olarak takip edebilecek.

ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#kura çekimi
#işe alım
#Kamu İşleri
#Youtube Canlı Yayın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.