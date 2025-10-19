Menü Kapat
17°
 Hüseyin Bahcivan

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR üzerinden 2.764 işçi alımı başvuruları gerçekleştirildi

Sağlık BAkanlığı tareafından 2 bin 764 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

tarafından İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların bekleyişi başladı. Adaylar tarafından Sağlık Bakanlığı ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek.

Ankara'da gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından 1.984 , 572 silahsız ve 244 kilinik destek elemanı olmak üzere toplam 2 bin 764 işçi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR üzerinden 2.764 işçi alımı başvuruları gerçekleştirildi

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Lura çekimini Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalından yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Kura çekimi sonuçlarını aynı zamanda vatandaşlar sağlık bakanlığının resmi internet sitesi aracılığıyla da öğrenebilecekler.

