Sakarya kazasında şehit olan jandarma personelinin isimleri! Yürek yakan kaza

Bugün Akyazı'da meydana gelen kaza sonucunda iki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşumuz hayatını kaybetti. Şehit olan iki jandarma personelinin isimleri belli oldu.

SAKARYA KAZASINDA ŞEHİT OLAN JANDARMA PERSONELLERİNİN İSİMLERİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki jandarma personeli şehit oldu. Saat 11.10 sıralarında Vakıf Mahallesi'nde bulunan ve otoyol üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası sonrası şehit haberi yürekleri yaktı. Sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu iki jandarma personelimiz şehit oldu. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞEHİT OLAN TACETTİN GÜN, HAKKI ERYILMAZ KİMDİR?

