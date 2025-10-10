Menü Kapat
17°
Sakarya kazasında şehit olan jandarma personelinin isimleri! Yürek yakan kaza

Bugün Sakarya'da yaşanan acı haber sonrasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan jandarma personelinin isimleri belli olurken acı haber yürekleri yaktı.

Bugün 'da meydana gelen kaza sonucunda iki Astsubay Kıdemli Çavuşumuz hayatını kaybetti. olan iki jandarma personelinin isimleri belli oldu.

SAKARYA KAZASINDA ŞEHİT OLAN JANDARMA PERSONELLERİNİN İSİMLERİ

'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki jandarma personeli şehit oldu. Saat 11.10 sıralarında Vakıf Mahallesi'nde bulunan ve otoyol üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana gelen sonrası şehit haberi yürekleri yaktı. Sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu iki jandarma personelimiz şehit oldu. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sakarya kazasında şehit olan jandarma personelinin isimleri! Yürek yakan kaza

ŞEHİT OLAN TACETTİN GÜN, HAKKI ERYILMAZ KİMDİR?

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrasında iki jandarma personelimiz şehit oldu. 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit oldu. Diğer araçta olan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda feci kaza! Araçlar hurdaya döndü, 2 jandarma şehit oldu
