Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İnegölspor ile Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur elemeleri kapsamında bugün Sakaryaspor ile İnegölspor bugün saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın bir üst tura yükseleceği mücadeleye geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 11:28

'nda 56 takımın karşı karşıya geleceği 3. tur elemeleri bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Trendyol ekiplerinden ile TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Sakaryaspor - İnegölspor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz bir şekilde takip edebilecekler.

(TFF) tarafından mücadelenin hakem kadrosu da duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Yardımcı hakem olarak Arif Dilmeç ve Batuhan Bıyıklı'nın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Alperen Çopur olacak.

SAKARYASPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur elemeleri kapsamında oynanacak olan Sakaryaspor - İnegölspor maçı bugün saat 18.00'de başlayacak.

Sakaryaspor, 1. Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Sakaryaspor serisini devam ettirerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sonraki tura yükselmeyi planlıyor.

İnegölspor ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son hafta Kepez Belediyespor karşısında galibiyet alan İnegölspor seri yakalmayı hedefliyor.

