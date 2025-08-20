Menü Kapat
Şampiyonlar Ligi ayak bastı katılım parası bölünüyor mu? İşte temsilcilerimizin alacağı para ödülü

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa kasası parayla dolacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Adını play-off turuna yazdıran sarı-lacivertliler, Feyenoord’u geçerek 4.3 milyon euro ödülün sahibi oldu. Benfica karşısında alınacak sonucun kulübün kasasına girecek milyonlarca euroyu doğrudan etkileyeceği belirtiliyor. İşte Fenerbahçe’nin Benfica’yı eleyip Şampiyonlar Ligi’ne kalması durumunda kazanacağı para ödülü…

Şampiyonlar Ligi ayak bastı katılım parası bölünüyor mu? İşte temsilcilerimizin alacağı para ödülü
20.08.2025
20.08.2025
saat ikonu 18:51

, play-off turunda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde kasasına büyük bir gelir koyacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRSA NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, Feyenoord’u eleyerek 4.3 milyon euro gelir elde etti ve Benfica ile play-off turunda eşleşti. Sarı-lacivertliler, Benfica’yı da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi’ne katılım bedeli olarak 18.6 milyon euro kazanacak. Bu rakam diğer kalemlerle birlikte toplamda yaklaşık 29 milyon euroya ulaşacak. Ayrıca grup aşamasında alınacak galibiyet ve beraberlikler ile bu gelir daha da artabilecek.

Şampiyonlar Ligi ayak bastı katılım parası bölünüyor mu? İşte temsilcilerimizin alacağı para ödülü

’nde grup aşamasında her galibiyete 2.1 milyon euro, beraberliğe ise 700 bin euro prim veriliyor. Fenerbahçe, grup aşamasında göstereceği performansa bağlı olarak kasasına ek gelir koyabilecek. Böylece 29 milyon euronun üzerine çıkması mümkün olacak. Benfica engelinin aşılması halinde Fenerbahçe’nin Avrupa gelirleri ciddi şekilde yükselecek.

Şampiyonlar Ligi ayak bastı katılım parası bölünüyor mu? İşte temsilcilerimizin alacağı para ödülü

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİP UEFA AVRUPA LİGİ'NE KALIRSA NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, Benfica’ya elenmesi halinde yoluna ’nde devam edecek. Bu senaryoda sarı-lacivertliler, lig aşamasına katılım bedeli olarak 16 milyon euroyu garantilemiş olacak. Ayrıca turnuvada alınacak her galibiyet için 450 bin euro, beraberlik içinse 150 bin euro prim ödenecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilerleme durumuna göre elde edilecek gelirler de artış gösterecek. Ancak sadece grup aşamasında kazanılacak puanlarla bile 16 milyon euronun üzerine çıkılması mümkün.

Şampiyonlar Ligi ayak bastı katılım parası bölünüyor mu? İşte temsilcilerimizin alacağı para ödülü

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KATILIM PARASI ALACAK?

Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden , kasasına 27 milyon euro koydu. Sarı-kırmızılı ekip, bu gelir ile birlikte turnuvada sahaya çıkmadan ciddi bir kazancı garantilemiş oldu. Katılım bedelinin yanı sıra grupta alınacak puanlarla bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi ayak bastı katılım parası bölünüyor mu? İşte temsilcilerimizin alacağı para ödülü

Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyetten 2.1 milyon euro, beraberlikten 700 bin euro gelir elde ediliyor. Galatasaray da performansına bağlı olarak 27 milyon euronun üzerine çıkma şansına sahip.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AYAK BASTI KATILIM PARASI BÖLÜNÜYOR MU?

Eski sistemde aynı ülkeden takımlar Şampiyonlar Ligi’ne katıldığında katılım parası bölünüyordu ancak yeni sistemle birlikte para ödülü dağıtım sistemi de değişti ve artık Şampiyonlar Ligi’ne aynı ülkeden katılan takımlar arasında katılım parası pay edilmiyor.

