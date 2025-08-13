Şampiyonlar Ligi katılım parası ne kadar? 2025 Şampiyonlar Ligi gelirleri açıklandı

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gelir dağıtımında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Takımların performansına göre kazanacağı primler, katılım ücretleri ve final ödülleri 2025-2026 sezonu için belirlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM PARASI NE KADAR?

2025-26 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasında katılan her takım 18.620.000 euro katılım ücreti alacak. Lig aşamasında kazanılan her galibiyet için 2.100.000 euro, beraberlik için ise 700.000 euro ödeme yapılacak. Bunun yanında, lig aşamasında 1’den 8. sıraya kadar yer alan takımlar 2.000.000 euro, 9’dan 16. sıraya kadar olanlar 1.000.000 euro ek gelir elde edecek. Ayrıca her takım sıralamasına göre bir hisse alacak ve her hissenin değeri 275.000 euro olacak. Bu sistemde 1. sıradaki takım 36 hisse, 36. sıradaki takım ise 1 hisse üzerinden ödeme alacak.

Son 16 Play-off turuna katılan takımlar 1.000.000 euro, son 16 turuna kalan takımlar 11.000.000 euro gelir elde edecek. Çeyrek finale çıkanlara 12.500.000 euro, yarı finale yükselenlere 15.000.000 euro, finali kaybeden takıma 18.500.000 euro ödeme yapılacak. Şampiyon olan takım ise bu miktara ek olarak 6.500.000 euro daha kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM PARASI NE KADAR ALACAK?

Galatasaray, 2025-26 sezonu formatıyla Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanmasıyle birlikte 18.620.000 euro katılım ücretini kasasına koyacak. Grup aşamasındaki her galibiyet için 2.100.000 euro, beraberlik için ise 700.000 euro kazanacak. Ayrıca lig aşaması sıralamasına göre ek ödül ve hisse gelirleri de elde etmesi mümkün olacak.

Eğer Galatasaray lig aşamasında ilk 8 içinde yer alırsa 2.000.000 euro ek ödeme alacak. 9-16 arası bir sıralama elde ederse bu ek gelir 1.000.000 euro olacak. Sıralamasına göre alacağı hisseler de toplam kazancını artıracak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRSA NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, 2025-26 sezonunda lig aşamasına kalması halinde 18.620.000 euro katılım ücreti alacak. Takım, lig aşamasında kazanacağı her galibiyet için 2.100.000 euro, beraberlik için 700.000 euro gelir elde edecek. Ayrıca lig sıralamasına göre ek ödül ve hisse gelirlerinden faydalanabilecek.

Ligde ilk 8’de yer alması durumunda 2.000.000 euro, 9-16 arasında yer alması halinde 1.000.000 euro ek ödeme yapılacak. Hisse sistemi sayesinde sıralamadaki her basamak, 275.000 euro değerinde ek gelir anlamına gelecek. İlerleyen turlara yükselirse ek primler ve final ödülleri kazancına eklenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ 2025

Şampiyonlar Ligi ödülleri, katılım, maç sonuçları, sıralama ödülleri ve hisse sistemi ana gelir kalemlerini oluşturacak. Eleme turlarında ise her aşama için belirlenmiş sabit primler bulunuyor.

Son 16 Play-off turuna kalan takımlar 1.000.000 euro, son 16’ya yükselenler 11.000.000 euro, çeyrek final 12.500.000 euro, yarı final 15.000.000 euro kazanacak. Finali kaybeden 18.500.000 euro, şampiyon olan takım ise bu miktara ek olarak 6.500.000 euro daha alacak. Tüm bu gelirler UEFA’nın yayın haklarından elde ettiği havuzdan karşılanacak.