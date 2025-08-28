Şampiyonlar Ligi torbaları 2025: Lig aşamasında kura çekimine saatler kaldı

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 19.00'da lig aşaması kura çekimi gerçekleşecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olurken, Şampiyonlar Ligi torbaları da netleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI 2025

1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)

2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)

3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)

4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)

GALATASARAY HANGİ TORBADA?

Türk temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbada yer alırken torbada yer alan diğer takımlar arasında Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde lig aşaması başlıyor. Bugün Monaco'da çekilecek olan kura sonrasında takımların eşleşmeleri belli olacak. İşte ligde maç takvimi:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026