Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Şampiyonlar Ligi torbaları 2025: Lig aşamasında kura çekimine saatler kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunda kupa heyecanı devam ederken Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu. Kura çekimi bugün Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek. Kura çekiminin ardından lig aşamasında süreç başlayacak. Galatasaray hangi torbada merak edenlerin sayısı arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi torbaları 2025: Lig aşamasında kura çekimine saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 11:31

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bu akşam 19.00'da lig aşaması gerçekleşecek. 'ın muhtemel rakipleri belli olurken, Şampiyonlar Ligi torbaları da netleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI 2025

1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)

2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)

Şampiyonlar Ligi torbaları 2025: Lig aşamasında kura çekimine saatler kaldı

3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)

4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)

GALATASARAY HANGİ TORBADA?

Türk temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbada yer alırken torbada yer alan diğer takımlar arasında Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi torbaları 2025: Lig aşamasında kura çekimine saatler kaldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde lig aşaması başlıyor. Bugün Monaco'da çekilecek olan kura sonrasında takımların eşleşmeleri belli olacak. İşte ligde maç takvimi:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#Avrupa Kupaları
#kura çekimi
#2025-26 Sezonu
#Calcio
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.