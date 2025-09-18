Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ne kadar para kazanacak? 2025-2026 galibiyet ve beraberlik para ödülü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın yer aldığı lig aşaması başladı. Lig aşamasında her takım 8 maç oynayacak. Bu maçların sonucunda galibiyet ve beraberlik alan takımların kazanacakları para ödülleri UEFA tarafından açıklandı.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı paranın ne kadar olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kaldığı için 18,62 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Ayrıca lig aşaması sonunda sıralamasına göre ekstra para ödülünün de sahibi olacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ilk sekiz takım 2 milyon Euro, 9-16 arasındaki kulüpler ise 1 milyon Euro para kazanacak.

Lig aşamasından sonra da para ödülleri devam edilecek. Lig aşamasından yükselme durumlarında turlara göre takımların kazanacağı paralar şöyle:

Play-off turuna katılım: 1 milyon Euro

Son 16 turu: 11 milyon Euro

Çeyrek final: 12.5 milyon Euro

Yarı final: 15 milyon Euro

Final: 18.5 milyon Euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PARA ÖDÜLÜ NE KADAR 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet başına takımlar 2.1 milyon Euro para kazanacak. Temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasında aldığı her 3 puan karşılığında kasasını ciddi ölçüde dolduracak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BERABERLİK PARA ÖDÜLÜ NE KADAR 2025?

UEFA tarafından yapılan açıklamalara göre Devler Ligi'nde takımlar beraberlik başına ise 700 bin Euro kazanacak.