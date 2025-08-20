Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ne kadar para alıyor? 2025-2026 para ödülleri dudak uçuklattı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonuyla birlikte para ödüllerinde yeni dönem başlıyor. Kulüpler, grup yerine lig formatıyla oynanacak aşamada farklı kriterlere göre kazanç sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR NE KADAR PARA ALIYOR?

Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatın başlamasıyla birlikte takımlar lig aşamasına katıldıkları anda 18 milyon 620 bin euro katılım ücreti alacak. Bunun yanı sıra, lig aşamasında kazanılan her galibiyet için 2 milyon 100 bin euro, beraberlik için ise 700 bin euro ödenecek. Sıralamaya göre dağıtılacak ek gelirlerde ise 1’den 8. sıraya kadar olan takımlar 2 milyon euro, 9’dan 16. sıradaki takımlar ise 1 milyon euro bonus elde edecek.

Ayrıca sıralamaya göre belirlenen hisse sistemi de devreye giriyor. Her hissenin değeri 275 bin euro olacak ve 1. sıradaki takım 36 hisse, 36. sıradaki takım ise 1 hisse üzerinden ödeme alacak. Böylece lig aşamasındaki performans yalnızca galibiyet ve beraberliklerden değil, sıralama paylarından da kulüplere ciddi maddi katkı sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

Lig aşamasının ardından gelen eleme turlarında da büyük gelirler bulunuyor. Son 16 Play-off turuna kalan takımlar 1 milyon euro kazanacak. Son 16 turuna yükselen kulüpler ise bunun üzerine 11 milyon euro daha elde edecek. Çeyrek finale çıkan ekipler 12,5 milyon euro, yarı finale yükselenler ise 15 milyon euro gelir sağlayacak.

Final aşamasında kazanan ve kaybeden arasında önemli bir ödül farkı bulunuyor. Finali kaybeden takım 18,5 milyon euro alırken, şampiyonluk ipini göğüsleyen takım bu miktara ek olarak 6,5 milyon euro daha kazanacak. Böylece kupayı kaldıran takım toplamda diğer ödüllere ek olarak en yüksek gelir payına sahip olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AYAK BASTI PARASI 2025-2026

Ayak bastı parası, yani katılım ücreti, her kulüp için 18 milyon 620 bin euro olarak belirlendi. Bu rakam, turnuvanın ilk aşamasına katılacak tüm kulüplerin eşit şekilde elde edeceği sabit gelir kalemi olacak. Böylece turnuvaya katılmak bile kulüpler için yüksek bir mali katkı anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra, televizyon yayın gelirlerinden sağlanacak ek paylar da ülkeler arasında dağıtılacak. Türkiye gibi yayın gelirleri görece düşük olan ülkeler, yine de bu kalemden gelir elde edecek.