Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ne kadar para alıyor? 2025-2026 para ödülleri dudak uçuklattı

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar yüksek miktarda parayı kasasına koyacak. UEFA, 2025-2026 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde uygulanacak yeni para ödüllerini açıkladı. Takımlar, lig aşamasına katılımdan galibiyet ve beraberlik primlerine, sıralama bonuslarından eleme turlarındaki ödüllere kadar farklı kalemlerde önemli gelirler elde edecek. Ayrıca televizyon yayın gelirleri de ülkelere göre dağıtılarak kulüplerin bütçesine ek katkı sağlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ne kadar para alıyor? 2025-2026 para ödülleri dudak uçuklattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 19:38

’nde 2025-2026 sezonuyla birlikte para ödüllerinde yeni dönem başlıyor. Kulüpler, grup yerine lig formatıyla oynanacak aşamada farklı kriterlere göre kazanç sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR NE KADAR PARA ALIYOR?

’nde yeni formatın başlamasıyla birlikte takımlar lig aşamasına katıldıkları anda 18 milyon 620 bin euro katılım ücreti alacak. Bunun yanı sıra, lig aşamasında kazanılan her galibiyet için 2 milyon 100 bin euro, beraberlik için ise 700 bin euro ödenecek. Sıralamaya göre dağıtılacak ek gelirlerde ise 1’den 8. sıraya kadar olan takımlar 2 milyon euro, 9’dan 16. sıradaki takımlar ise 1 milyon euro bonus elde edecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ne kadar para alıyor? 2025-2026 para ödülleri dudak uçuklattı

Ayrıca sıralamaya göre belirlenen hisse sistemi de devreye giriyor. Her hissenin değeri 275 bin euro olacak ve 1. sıradaki takım 36 hisse, 36. sıradaki takım ise 1 hisse üzerinden ödeme alacak. Böylece lig aşamasındaki performans yalnızca galibiyet ve beraberliklerden değil, sıralama paylarından da kulüplere ciddi maddi katkı sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ne kadar para alıyor? 2025-2026 para ödülleri dudak uçuklattı

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

Lig aşamasının ardından gelen eleme turlarında da büyük gelirler bulunuyor. Son 16 Play-off turuna kalan takımlar 1 milyon euro kazanacak. Son 16 turuna yükselen kulüpler ise bunun üzerine 11 milyon euro daha elde edecek. Çeyrek finale çıkan ekipler 12,5 milyon euro, yarı finale yükselenler ise 15 milyon euro gelir sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ne kadar para alıyor? 2025-2026 para ödülleri dudak uçuklattı

Final aşamasında kazanan ve kaybeden arasında önemli bir ödül farkı bulunuyor. Finali kaybeden takım 18,5 milyon euro alırken, şampiyonluk ipini göğüsleyen takım bu miktara ek olarak 6,5 milyon euro daha kazanacak. Böylece kupayı kaldıran takım toplamda diğer ödüllere ek olarak en yüksek gelir payına sahip olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar ne kadar para alıyor? 2025-2026 para ödülleri dudak uçuklattı

ŞAMPİYONLAR LİGİ AYAK BASTI PARASI 2025-2026

Ayak bastı parası, yani katılım ücreti, her kulüp için 18 milyon 620 bin euro olarak belirlendi. Bu rakam, turnuvanın ilk aşamasına katılacak tüm kulüplerin eşit şekilde elde edeceği sabit gelir kalemi olacak. Böylece turnuvaya katılmak bile kulüpler için yüksek bir mali katkı anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra, televizyon yayın gelirlerinden sağlanacak ek paylar da ülkeler arasında dağıtılacak. Türkiye gibi yayın gelirleri görece düşük olan ülkeler, yine de bu kalemden gelir elde edecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#fenerbahçe spor kulübü
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Fenerbahçe Takımı
#Galatasaray Haberleri
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Şampiyonlar Ligi Formatı
#Şampiyonlar Ligi Para Ödülleri
#Şampiyonlar Ligi Katılım Ücreti
#Lig Aşaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.