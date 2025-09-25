Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi

Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Taraftarlar tarafından Samsunspor'un Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi maç takvimi açıklandı.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi
'in 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayan , UEFA elemelerine play-off turundan katılmaya hak kazanmıştı.

Play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşan temsilcimiz mağlup olarak Avrupa yolculuğuna 'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

Taraftarlar tarafından Samsunspor'un Avrupa maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi kapsamında ilk Avrupa maçına Legia Varşova karşısında çıkacak. Samsunspor - Legia Varşova karşılaşması 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Polonya'da gerçekleştirilecek.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi kapsamında toplam 6 maça çıkacak. Bu karşılaşmalarda sırayla Legia Varşova, , Hamrun Spartans, Breidablik, AEK ve Mainz ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi maç takvimi ise şöyle:

  • 2 Ekim Perşembe 22.00: Legia Varşova -Samsunspor
  • 23 Ekim Perşembe 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev
  • 6 Kasım Perşembe 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans
  • 27 Kasım Perşembe 23.00: Breidablik-Samsunspor
  • 11 Aralık Perşembe 20.45: Samsunspor-AEK
  • 18 Aralık Perşembe 23.00: Mainz-Samsunspor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#avrupa ligi
#trendyol süper lig
#dinamo kiev
#samsunspor
#Legia Varşova
#Hamrun Spartans
#Breidablik
#Legia Varşova
#Aktüel
