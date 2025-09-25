Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi elemelerine play-off turundan katılmaya hak kazanmıştı.

Play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşan temsilcimiz mağlup olarak Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

Taraftarlar tarafından Samsunspor'un Avrupa maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi kapsamında ilk Avrupa maçına Legia Varşova karşısında çıkacak. Samsunspor - Legia Varşova karşılaşması 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Polonya'da gerçekleştirilecek.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi kapsamında toplam 6 maça çıkacak. Bu karşılaşmalarda sırayla Legia Varşova, Dinamo Kiev, Hamrun Spartans, Breidablik, AEK ve Mainz ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi maç takvimi ise şöyle: