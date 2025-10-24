Samsunspor Dinamo Kiev maç skoru kaç kaç? Samsunspor doludizgin

Kategoriler
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, Dinamo Kiev’i ağırladı.
Karşılaşmayı Samsunspor 3-0’lık sonuçla kazanarak 2’de 2 yaptı.
Temsilcimiz, henüz 2. dakikada Musaba’nın golüyle öne geçti.
İlk golün pasını veren Marius, 34. dakikada sahne aldı ve skoru 2-0’a taşıyan golü attı.
Mücadelenin ilk yarısında başka gol gelmedi ve devreye 2 farkla girildi.
Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Carlo Holse fileleri havalandırdı ve durum 3-0 oldu.
Bu skorla birlikte Samsunspor puanını 6’ya yükseltti. Ukrayna temsilcisi ise hâlâ puan alamadı.
Temsilcimiz, turnuvanın üçüncü haftasında Hamrun’u konuk edecek.
Dinamo Kiev ise Zrinjski ekibini misafir edecek.