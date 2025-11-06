Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Samsunspor Hamrun maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Konferans Ligi'nde bu akşam karşılaşacaklar

UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün temsilcimiz Samsunspor saat 20.45'te Hamrun ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Samsunspor Hamrun maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Samsunspor - Hamrun maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

bugün 'nde 3. maçına ekibi Hamrun karşısında çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Samsunspor - Hamrun maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Hamrun maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı. 6 puan toplayan Samsunspor 4. sırada yer alıyor. Samsunspor bugün oynanacak olan Hamrun maçında galibiyet alırsa ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

Hamrun ise bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde iki karşılaşmada da mağlubiyet aldı. Henüz puan alamayan Hamrun, 32. sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor'da karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Ebrima Ceesay, Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak. Hamrun ise tam kadro sahada olacak.

Samsunspor - Hamrun maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Marius

Hamrun: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thionu, Koffi

