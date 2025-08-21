Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Samsunspor, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ilk play-off maçına çıkacak.

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor'un maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Samsunspor - Panathinaikos mücadelesi HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Panathinaikos mücadelesi açıklanan bilgilere göre bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

Samsunspor 27 yıl aranın ardından tekrardan Avrupa sahnesine çıkacak. Temsilcimiz deplasmanda galibiyet alırsa, kendi evinde oynayacağı rövanş maçında büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS'U ELERSE, ELENİRSE NE OLUR?

Samsunspor iki karşılaşmanın sonucunda Panathinaikos'u elerse UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Elenmesi durumunda ise Samsunspor doğrudan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.