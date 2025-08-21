Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak

Samsunspor bugün UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Uzun bir aranın ardından tekrardan Avrupa sahnesine çıkacak olan Samsunspor'un maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Samsunspor - Panathinaikos maçının yayın bilgileri belli oldu.

Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu 3. sırada tamamlayan , bu sezon ülkemizi 'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Samsunspor, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ilk play-off maçına çıkacak.

Yunanistan ekibi ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor'un maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Samsunspor - Panathinaikos mücadelesi HT ekranlarından yayınlanacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İspanya Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek.

Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Panathinaikos mücadelesi açıklanan bilgilere göre bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

Samsunspor 27 yıl aranın ardından tekrardan Avrupa sahnesine çıkacak. Temsilcimiz deplasmanda galibiyet alırsa, kendi evinde oynayacağı rövanş maçında büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacak

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS'U ELERSE, ELENİRSE NE OLUR?

Samsunspor iki karşılaşmanın sonucunda Panathinaikos'u elerse UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Elenmesi durumunda ise Samsunspor doğrudan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

