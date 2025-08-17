Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Samsunspor Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçlarının başlamasına sayılı günler kaldı. Temsilcimiz Samsunspor, play-off karşılaşmaları kapsamında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın hakemi UEFA tarafından duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsunspor Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 12:12

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasından 3. sırada tamamlayan , bu sezon ülkemizi 'nde temsil etmeye hak kazandı.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne turundan doğrudan katılım gerçekleştirecek. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi ise oldu.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Samsunspor - Panathinaikos maçının ne zaman, kaçta gerçekleştireceği duyuruldu.

Samsunspor Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları başlıyor

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Panathinaikos karşılaşması 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

İlk karşılaşmada temsilcimiz Yunanistan deplasmanına gidecek. Rövanş mücadelesi ise Türkiye'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Samsunspor Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları başlıyor

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Atina'da bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan ilk müsabakayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Mateo Busquets Ferrer görevlendirildi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan rövanş mücadelesinin ise hakemi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto olacak. Peljto'nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Dördüncü hakem ise Milos Gigovic olacak.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#play-off
#panathinaikos
#samsunspor
#tarih
#saat
#Futbol Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.