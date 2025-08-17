Samsunspor Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasından 3. sırada tamamlayan Samsunspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan doğrudan katılım gerçekleştirecek. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi ise Panathinaikos oldu.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Samsunspor - Panathinaikos maçının ne zaman, saat kaçta gerçekleştireceği duyuruldu.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Panathinaikos karşılaşması 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

İlk karşılaşmada temsilcimiz Yunanistan deplasmanına gidecek. Rövanş mücadelesi ise Türkiye'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Atina'da bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan ilk müsabakayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Mateo Busquets Ferrer görevlendirildi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan rövanş mücadelesinin ise hakemi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto olacak. Peljto'nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Dördüncü hakem ise Milos Gigovic olacak.