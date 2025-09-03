Menü Kapat
TGRT Haber
 Yusuf Özgür Bülbül

Sarım Burma Tatlısı artık tescillendi: Sırada misket elması var!

Niğde’nin 'Sarım Burma Tatlısı' coğrafi işaretle tescillendi. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle alınan belge, kentin coğrafi işaretli ürün sayısını sekize yükseltti. Tescil belgesinin takdim edildiği tören, NİTSO toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sarım Burma Tatlısı artık tescillendi: Sırada misket elması var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
18:05
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
18:05

’nin köklü mutfak kültürünü yansıtan Sarım Burma Tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alarak tescillendi. Niğde Valisi Cahit Çelik, coğrafi işaretlerin, ürünlerin pazarda daha güçlü bir şekilde yer bulması ve ekonomik değer kazanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de coğrafi işaretlerin şehir ekonomisi açısından önemine değinerek, "Bu değerlerimizi markalaştırmak ve ekonomiye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarım Burma Tatlısı artık tescillendi: Sırada misket elması var!

"KÜLTÜRÜN VE EMEĞİN TESCİLİDİR"

Törende konuşan NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, coğrafi işaretlerin yalnızca ürünlerin kaynağını değil, o topraklara ait kültürü ve emeği de koruduğunu belirtti. Katırcıoğlu, "Bugüne kadar Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti, Niğde Tavası ve Niğde Kelle Söğüç’ü tescilledik. Sarım Burma Tatlısı ile odamızın beşinci coğrafi işaret belgesine ulaştık. Ayrıca Niğde Köfteri için de başvurumuz sürüyor. Bor Söğürmesi, Obruk Halısı ve Darboğaz Kirazı’nın ise farklı kurumlarca tescillendi, Niğde Ticaret Borsası’nın da Niğde Misket Elması için başvuruda bulundu" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da konuşmasında, "Sarım Burma Tatlısı ile Niğde’nin tescilli ürün sayısı sekize çıktı. Bu sadece bireysel değil, bir bölgenin ortak değeridir. Amacımız, bu ürünleri ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmek" dedi.

Durak, Türkiye’nin coğrafi işaret başvurularında dünyada ikinci sırada olduğunu hatırlatarak geçen yıl 10 bini aşkın başvuruyla rekor kırıldığını da sözlerine ekledi.

Sarım Burma Tatlısı artık tescillendi: Sırada misket elması var!

NİĞDE MİSKET ELMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Niğde’nin coğrafi işaretli ürünleri arasında şimdiye kadar Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti, Niğde Tavası, Niğde Kelle
Söğüç, Bor Söğürmesi, Obruk Halısı ve Darboğaz Kirazı yer alıyordu. Sarım Burma Tatlısı’nın da listeye eklenmesiyle sayı sekize çıktı. Niğde Köfteri ve Niğde Misket Elması için başvuru süreçleri devam ediyor.

Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

ETİKETLER
#niğde
#gastronomi
#coğrafi işaret
#Sarım Burma Tatlısı
#Türk Patent Ve Marka Kurumu
#Aktüel
