17°
Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Hapisten çıkacak mı?

Kobani Davası ve diğer suçlarla birlikte 42 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor sorusu Türkiye'nin gündemine yerleşti.

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Hapisten çıkacak mı?
09.10.2025
09.10.2025
Türkiye, 'den, Demirtaş hakkında verilen kararın AİHM Büyük Daire'de tekrar ele alınması talebinde bulunmuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLUYOR?

Son günlerde olacak iddiaları artarken eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar', X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tahliye iddialarına cevap verdi.

"Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim’de tahliye edileceğine ilişkin iddialar var. İddia sahipleri, Adalet Bakanlığının hak ihlali kararı veren AİHM’e itiraz etmeyeceğini ve tahliye yolunun açılacağını söylüyorlar. Fakat gerçek öyle değil. Bunu bir temenni değil durum tespiti olarak yazıyorum. Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı, artık bir hükümlü ve dosyası İstinaf’ta. Adalet Bakanlığı ise AİHM’in tutuklamaya dair hak ihlali kararına karşı itiraz hakkını kullanmış. Dolayısıyla şu aşamada tahliye ihtimali yok. Bilginize."

ETİKETLER
#tahliye
#adalet bakanlığı
#aihm
#selahattin demirtaş
#kobani davası
#Hak İhlali
#Aktüel
