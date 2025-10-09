Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Hapisten çıkacak mı?

Türkiye, AİHM'den, Demirtaş hakkında verilen kararın AİHM Büyük Daire'de tekrar ele alınması talebinde bulunmuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLUYOR?

Son günlerde Selahattin Demirtaş tahliye olacak iddiaları artarken eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar', X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tahliye iddialarına cevap verdi.

"Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim’de tahliye edileceğine ilişkin iddialar var. İddia sahipleri, Adalet Bakanlığının hak ihlali kararı veren AİHM’e itiraz etmeyeceğini ve tahliye yolunun açılacağını söylüyorlar. Fakat gerçek öyle değil. Bunu bir temenni değil durum tespiti olarak yazıyorum. Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı, artık bir hükümlü ve dosyası İstinaf’ta. Adalet Bakanlığı ise AİHM’in tutuklamaya dair hak ihlali kararına karşı itiraz hakkını kullanmış. Dolayısıyla şu aşamada tahliye ihtimali yok. Bilginize."