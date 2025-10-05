Singo sakatlık durumu açıklandı! Singo sakatlık geçmişi, ne zaman döneceği gündemde

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası kapsamında RAMS Park'ta Galatasaray - Beşiktaş derbi mücadelesi oynandı. Karşılaşmada sakatlanan sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Wilfried Singo karşılaşmanın 26. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Rolland Sallai girdi.

Singo'nun sakatlanması üzerinde taraftarlar tarafından, Singo sakatlık geçmişi, ne zaman dönecek soruları araştırılmaya başlandı. Galatasaray Singo sakatlık durumunu açıkladı.

SİNGO SAKATLIK DURUMU

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Singo'nun sol arka adelesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

SİNGO NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray tarafından sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edilen Singo'nun tedavisine başlandığı açıklandı. Singo'nun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Singo'nun Başakşehir, ve Bodo Glimt maçlarını kaçıracağı tahmin ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçında ise Singo'nun geri döneceği tahmin ediliyor.

SİNGO SAKATLIK GEÇMİŞİ

Singo kariyeri boyunca sakatlıklarından dolayı toplam 27 maç kaçırdı. Singo'nun sakatlık süresi ve sakatlık nedenleri ise şöyle:

2019-2020 | Omur Sakatlığı | 77 Gün | 5 maç kaçırdı (milli takım dahil)

2020-2021 | Koronavirüsü | 23 Gün | 3 maç kaçırdı

2020-2021 | Diz İltihabı | 28 Gün | 6 maç kaçırdı (milli takım dahil)

2021-2022 | Ameliyat | 34 gün | 4 maç kaçırdı (milli takım dahil)

2022-2023 | Diz Sorunu | 10 gün | 2 maç kaçırdı

2022-2023 | Hamstring kas sakatlığı | 35 gün | 1 maç kaçırdı

2024-2025 | Uyluk Problemi | 26 gün | 6 maç kaçırdı