Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Singo sakatlık durumu açıklandı! Singo sakatlık geçmişi, ne zaman döneceği gündemde

Galatasaray - Beşiktaş derbi mücadelesinde sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Taraftarlar tarafından Singo sakatlık geçmişi ve ne zaman döneceği merak ediliyor. Galatasaray, Sİngo sakatlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Singo sakatlık durumu açıklandı! Singo sakatlık geçmişi, ne zaman döneceği gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 14:37

'in 8. haftası kapsamında RAMS Park'ta - derbi mücadelesi oynandı. Karşılaşmada sakatlanan sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Wilfried Singo karşılaşmanın 26. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Rolland Sallai girdi.

Singo'nun sakatlanması üzerinde taraftarlar tarafından, Singo geçmişi, ne zaman dönecek soruları araştırılmaya başlandı. Galatasaray Singo sakatlık durumunu açıkladı.

Singo sakatlık durumu açıklandı! Singo sakatlık geçmişi, ne zaman döneceği gündemde

SİNGO SAKATLIK DURUMU

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Singo'nun sol arka adelesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Singo sakatlık durumu açıklandı! Singo sakatlık geçmişi, ne zaman döneceği gündemde

SİNGO NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray tarafından sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edilen Singo'nun tedavisine başlandığı açıklandı. Singo'nun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Singo'nun Başakşehir, ve Bodo Glimt maçlarını kaçıracağı tahmin ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçında ise Singo'nun geri döneceği tahmin ediliyor.

Singo sakatlık durumu açıklandı! Singo sakatlık geçmişi, ne zaman döneceği gündemde

SİNGO SAKATLIK GEÇMİŞİ

Singo kariyeri boyunca sakatlıklarından dolayı toplam 27 maç kaçırdı. Singo'nun sakatlık süresi ve sakatlık nedenleri ise şöyle:

2019-2020 | Omur Sakatlığı | 77 Gün | 5 maç kaçırdı (milli takım dahil)

2020-2021 | Koronavirüsü | 23 Gün | 3 maç kaçırdı

2020-2021 | Diz İltihabı | 28 Gün | 6 maç kaçırdı (milli takım dahil)

2021-2022 | Ameliyat | 34 gün | 4 maç kaçırdı (milli takım dahil)

2022-2023 | Diz Sorunu | 10 gün | 2 maç kaçırdı

2022-2023 | Hamstring kas sakatlığı | 35 gün | 1 maç kaçırdı

2024-2025 | Uyluk Problemi | 26 gün | 6 maç kaçırdı

ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#sakatlık
#trendyol süper lig
#Wilfried Singo
#Wilfried Singo
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.