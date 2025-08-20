Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşınıyor? İBB açıklama yaptı

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da toplu taşıma öncelikli yeni bir ulaşım planı devreye girecek. Ulaşım planı kapsamında Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında değişiklik olacak. Vatandaşlar tarafından Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşındığı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşınıyor? İBB açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:03

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'un ulaşımında yapılacak olan düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında köklü bir değişikliğin olacağı belirtildi. Vatandaşlar tarafından Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşınıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşınıyor? İBB açıklama yaptı

SİRKECİ ARABALI VAPUR HATTI KAPANACAK MI, NEREYE TAŞINACAK?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin tarafından yapılan açıklamaya göre Sirkeci - Harem arabalı vapur hattı taşınacak. Sirkeci iskelesi artık 'ya taşınarak buradan hizmet verecek.

Bu sayede Tarihi Yarımada'da yaşanan araç trafiğinin önemli ölçüde azaltılması bekleniyor. İskelenin taşınmasının ardından Sultanahmet bölgesinde özel turistik shuttle hatlarının hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşınıyor? İBB açıklama yaptı

SİRKECİ ARABALI VAPUR HATTI KAPALI MI, NE ZAMAN TAŞINACAK?

Sirkeci arabalı vapur hattının ne zaman taşınacağı hakkında henüz İBB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Sirkeci arabalı vapur hattının kapanacağı ve taşınacağı tarihle ilgili detayların da açıklanması bekleniyor.

ETİKETLER
#istanbul
#ulaşım
#yenikapı
#Sirkeci Vapur Hattı
#Tarihi Yarımada
#Şehir Planlaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.