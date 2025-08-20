Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşınıyor? İBB açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'un ulaşımında yapılacak olan düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında köklü bir değişikliğin olacağı belirtildi. Vatandaşlar tarafından Sirkeci arabalı vapur hattı kapanacak mı, nereye taşınıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SİRKECİ ARABALI VAPUR HATTI KAPANACAK MI, NEREYE TAŞINACAK?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin tarafından yapılan açıklamaya göre Sirkeci - Harem arabalı vapur hattı taşınacak. Sirkeci iskelesi artık Yenikapı'ya taşınarak buradan hizmet verecek.

Bu sayede Tarihi Yarımada'da yaşanan araç trafiğinin önemli ölçüde azaltılması bekleniyor. İskelenin taşınmasının ardından Sultanahmet bölgesinde özel turistik shuttle hatlarının hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

SİRKECİ ARABALI VAPUR HATTI KAPALI MI, NE ZAMAN TAŞINACAK?

Sirkeci arabalı vapur hattının ne zaman taşınacağı hakkında henüz İBB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Sirkeci arabalı vapur hattının kapanacağı ve taşınacağı tarihle ilgili detayların da açıklanması bekleniyor.