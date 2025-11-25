Şişhane İstiklal Caddesi çıkışı kapalı mı, neden?

Kategoriler
Bugün yapılan açıklamaya göre Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Bugün Metro İstanbul tarafından "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu,
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
- Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." açıklaması yapıldı.