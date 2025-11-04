Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Slavia Prag Arsenal CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Slavia Prag Arsenal maçı canlı yayın ile ekranlarda olacak! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam gözler Çekya’nın başkenti Prag’a çevriliyor. Lig aşamasının dördüncü haftasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena’da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. İşte Slavia Prag Arsenal canlı yayın bilgileri…

ile , ’nde bu akşam karşı karşıya geliyor. Prag’daki Fortuna Arena’da oynanacak maçın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.

SLAVİA PRAG ARSENAL CANLI İZLE

UEFA ’nin dördüncü hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Slavia Prag-Arsenal maçı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Arsenal, grup aşamasında oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı ve +8 averajla dördüncü sırada yer alıyor. Londra ekibi, son olarak evinde Atlético Madrid’i 4-0 mağlup etmiş, Viktor Gyökeres’in iki gol attığı maçta Gabriel ve Martinelli de skora katkı sağlamıştı.

Slavia Prag ise lig aşamasında henüz galibiyetle tanışamadı ancak sahadaki direnciyle dikkat çekiyor. Atalanta deplasmanında aldığı 0-0’lık beraberlik, takımın savunma gücünü gösterdi. Çek Birinci Ligi’nde yenilgisiz lider konumda olan kırmızı-beyazlılar, son maçlarında Baník Ostrava’yı 2-0 yenerek moral buldu. Mücadele ile izlenebilecek.

Slavia Prag Arsenal 11’leri şöyle:

Slavia 11: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Mbodji, Sadilek; Provod; Chorý, Sanyang

Arsenal 11: David Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Gabriel; Mikel Merino, Nørgaard, Rice; Saka, Nwaneri, Trossard

SLAVİA PRAG ARSENAL HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Arsenal maçı, Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Mücadele, Türkiye’de kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT’nin dijital platformu olan Tabii üzerinden izlenebilecek karşılaşma, üyelik oluşturulması sonrasında erişilebilir durumda.

Tabii Spor platformu, Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu nedenle futbolseverler, tüm Şampiyonlar Ligi maçlarını bu platform üzerinden HD kalitede takip edebiliyor.

SLAVİA PRAG ARSENAL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Slavia Prag Arsenal karşılaşması bazı ülkelerde şifresiz olarak yayınlanacak. ABD’de Paramount+, Almanya’da DAZN, Avusturya’da Sky Sport Austria 4, Azerbaycan’da TV NET ve Norveç’te TV2 Play kanalları maçı canlı olarak yayınlayacak.

Slavia Prag Arsenal maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: Paramount+

Almanya: DAZN

Avusturya: Sky Sport Austria 4

Azerbaycan: TV NET

Norveç: TV2 Play

SLAVİA PRAG - ARSENAL NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Çekya’nın başkenti Prag’da yer alan Fortuna Arena’da oynanacak. Yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip stadyum, Slavia Prag’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Maçı Türkiye’den izlemek isteyen futbolseverler için tek resmi yayın adresi Tabii Spor platformudur. Platform, UEFA organizasyonlarının yayın haklarına sahiptir.

SLAVİA PRAG ARSENAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Slavia Prag Arsenal maçı Türkiye’de şifreli yayınlanacak. Tabii Spor platformu üzerinden izlenebilmesi için üyelik gerekmektedir. Üyelik oluşturulduktan sonra maç canlı olarak takip edilebilir.

Şifreli yayın politikası UEFA’nın yayın hakları kapsamında uygulanmaktadır. Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçlarını sadece Tabii Spor yayınlamaktadır.

SLAVİA PRAG ARSENAL MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Maç, dijital platform Tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebilir. Platformun web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla giriş yapan kullanıcılar, maçı yüksek çözünürlüklü yayınla takip edebilir. Tabii Spor’a kayıt olduktan sonra üyelik planına göre erişim sağlanır. Yayın HD kalitededir ve canlı akış sırasında kesinti yaşanmadan izlenebilir.

Tabii Spor üyeliği olan kullanıcılar, web tarayıcısı, akıllı televizyon veya mobil cihazlar üzerinden canlı yayını başlatabilir. Giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan Tabii Spor kanalını seçmek yeterlidir.

Üyeliği bulunmayan izleyiciler, platforma üye olarak maça erişim sağlayabilirler. Maç saatinde platformda canlı yayın aktif olacaktır.

SLAVİA PRAG ARSENAL MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

Slavia Prag Arsenal maçı TRT Spor’da yayınlanmayacak. TRT kanallarının yayın akışında Slavia Prag Arsenal maçı yer almıyor. Mücadele sadece Tabii Spor’dan izlenebilecek.

SLAVİA PRAG ARSENAL KAÇAK BEDAVA MAÇ

İnternette yer alan Slavia Prag Arsenal kaçak maç izleme link/linkleri yasa dışıdır ve güvenli değildir. Bu tür yayınlar, telif haklarını ihlal eder ve korsan içerik olarak kabul edilir. Ayrıca kullanıcıların cihazlarına virüs bulaşmasına veya kişisel verilerinin çalınmasına yol açabilir.

Slavia Prag-Arsenal maçını en güvenilir ve yasal şekilde izlemek için Tabii Spor platformunu tercih etmek gerekir. Tabii Spor, resmi yayıncı olarak maçı HD kalitede ve kesintisiz olarak futbolseverlere sunmaktadır.

