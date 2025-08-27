Solotürk Ankara uçuş gösterisi ne zaman, nerede 2025? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa süre kala çeşitli gösteriler düzenleniyor. Bu yıl Solotürk ekibi, 30 Ağustos günü Ankara'da gösteri uçuşu düzenleyecek.

SOLOTÜRK ANKARA UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN 2025?

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazırlık için yapacağı uçuşlar gökyüzünde jet seslerinin yükselmesine neden olurken 28 Ağustos günü 14.00 ve ardından 18.45'te çevre tanıma ile prova uçuşu yapılacak. Asıl gösteri tarihi ise 30 Ağustos günü 18.45'te Anıtkabir'de olacak. "Ağustos ayı gösteri takviminde yayınlamış olduğumuz 30 Ağustos Gölbaşı gösterisi ve 31 Ağustos Anıtkabir saygı uçuşu birleştirilip 30 Ağustos’ta Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşuna çevrilmiştir." açıklaması ile gösteri tarihi bilgilendirmesi yapıldı.

SOLOTÜRKANKARA GÖSTERİSİ NEREDE OLACAK?

Solotürk ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Ankara gösterisinin nerede olacağına dair detayları paylaştı. Ekip, "SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecektir." ifadeleri ile gösteriyi duyurdu. Gösteri uçuşu 30 Ağustos'a özel düzenlenirken Anıtkabir'de gerçekleşecek.

SOLOTÜRK ANKARA GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Solotürk ekibi 28 Ağustos günü 14.00 civarında Anıtkabir çevresinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirirken aynı gün 18.45'te aynı bölgede prova uçuşu gerçekleştirecek. Oluşacak olan jet sesi nedeniyle korkabilecek olan vatandaşlar için Ankara Valiliği "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Ankara'da aşağıdaki programa göre SoloTürk keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacaktır. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasında bulundu.