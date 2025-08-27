Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Solotürk Ankara uçuş gösterisi ne zaman, nerede 2025? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'da Solotürk ekibi gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Binlerce kişinin akın edeceği gösterinin saati ve nerede olacağı da paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Solotürk Ankara uçuş gösterisi ne zaman, nerede 2025? Solotürk gösterisinin saati belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 16:11

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 'na kısa süre kala çeşitli gösteriler düzenleniyor. Bu yıl ekibi, 30 Ağustos günü Ankara'da gösteri uçuşu düzenleyecek.

SOLOTÜRK ANKARA UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN 2025?

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazırlık için yapacağı uçuşlar gökyüzünde jet seslerinin yükselmesine neden olurken 28 Ağustos günü 14.00 ve ardından 18.45'te çevre tanıma ile prova uçuşu yapılacak. Asıl gösteri tarihi ise 30 Ağustos günü 18.45'te 'de olacak. "Ağustos ayı gösteri takviminde yayınlamış olduğumuz 30 Ağustos Gölbaşı gösterisi ve 31 Ağustos Anıtkabir saygı uçuşu birleştirilip 30 Ağustos’ta Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşuna çevrilmiştir." açıklaması ile gösteri tarihi bilgilendirmesi yapıldı.

Solotürk Ankara uçuş gösterisi ne zaman, nerede 2025? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

SOLOTÜRKANKARA GÖSTERİSİ NEREDE OLACAK?

Solotürk ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Ankara gösterisinin nerede olacağına dair detayları paylaştı. Ekip, "SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecektir." ifadeleri ile gösteriyi duyurdu. Gösteri uçuşu 30 Ağustos'a özel düzenlenirken Anıtkabir'de gerçekleşecek.

Solotürk Ankara uçuş gösterisi ne zaman, nerede 2025? Solotürk gösterisinin saati belli oldu

SOLOTÜRK ANKARA GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Solotürk ekibi 28 Ağustos günü 14.00 civarında Anıtkabir çevresinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirirken aynı gün 18.45'te aynı bölgede prova uçuşu gerçekleştirecek. Oluşacak olan jet sesi nedeniyle korkabilecek olan vatandaşlar için Ankara Valiliği "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Ankara'da aşağıdaki programa göre SoloTürk keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacaktır. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Solotürk Konya gösterisi ne zaman, nerede yapılacak? Uçak gösterisinin saati belli oldu
Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi kayıt nasıl yapılır? 2025 Mavi Vatan tarihleri ve nerede olacağı belli oldu
ETİKETLER
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#anıtkabir
#solotürk
#Ankara Gösterisi
#Uçuş Gösterisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.