Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Spotify kapanacak mı? Beklenen son dakika açıklaması geldi

Müzik dinleme platformu olan Spotify kapanacak mı merak ediliyordu. Dünyanın birçok yerinde aktif olarak kullanılan Spotify'ın Türkiye'de kapanma durumu birçok kişi tarafından araştırılıyordu.

Spotify kapanacak mı? Beklenen son dakika açıklaması geldi
19.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 14:32

Dünyanın her yerinde kullanılan müzik platformu için gözler resmi açıklamalardaydı. Bugün Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

SPOTİFY KAPANACAK MI SON DAKİKA 19 AĞUTOS?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı. Merakla beklenen görüşme sonucunda Bakan Ersoy, X platformu hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden #Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık.

Spotify kapanacak mı? Beklenen son dakika açıklaması geldi

Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify’dan hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceğiz. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek.

Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız #MüzikZirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz.

Spotify kapanacak mı? Beklenen son dakika açıklaması geldi

SPOTİFY KAPANIYOR MU?

Geçtiğimiz ay gündem olan Spotify hakkında Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, başlatılan incelemede kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtmişti. Küle, "Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması." ifadesini kullandı.

Spotify kapanacak mı? Beklenen son dakika açıklaması geldi

Bugün ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden çıkan karara göre Spotify, 2026’da İstanbul’da ofis açacak.

