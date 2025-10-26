Steam kış indirimleri ne zaman? Steam 2025 indirim takvimi

Valve'nin sahip olduğu çevrimiçi oyun satın alma platformu Steam, belirli dönemlerde kullanıcılarına büyük ve küçük indirim etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Büyük indirim dönemleri arasında yer alan Steam kış indirimlerinin ise ne zaman yapılacağı kasım ayının gelmesiyle birlikte gündem oldu. Kullanıcılar tarafından 2025 Steam indirim takvimi merak ediliyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2025?

Steam tarafından yayımlanan indirim takviminde yer alan bilgilere göre Steam kış indirimleri 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kullanıcılar bu tarihten itibaren 5 Ocak 2026'ya kadar birçok oyunu indirimli olarak satın alabilecek.

Kış indirimi süresince oyunların fiyatının yüzde 80'e varan indirime girmesi bekleniyor.

STEAM İNDİRİM TAKVİMİ 2025

Steam tarafından her yıl indirim takvimi düzenli olarak açıklanıyor. 2025 indirim takviminde yer alan bilgilere göre Steam'in önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceği indirim etkinlikleri şöyle: