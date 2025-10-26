Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Steam kış indirimleri ne zaman? Steam 2025 indirim takvimi

Popüler video oyunu satın alma platformu Steam'de belirli dönemlerde indirim etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikler arasında yer alan Steam kış indirimlerinin ne zaman başlayacağı ise gündem olmadı.

Steam kış indirimleri ne zaman? Steam 2025 indirim takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
19:14
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
19:14

Valve'nin sahip olduğu çevrimiçi oyun satın alma platformu , belirli dönemlerde kullanıcılarına büyük ve küçük indirim etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Büyük indirim dönemleri arasında yer alan Steam kış indirimlerinin ise ne zaman yapılacağı kasım ayının gelmesiyle birlikte gündem oldu. Kullanıcılar tarafından 2025 Steam indirim takvimi merak ediliyor.

Steam kış indirimleri ne zaman? Steam 2025 indirim takvimi

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2025?

Steam tarafından yayımlanan indirim takviminde yer alan bilgilere göre Steam kış indirimleri 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kullanıcılar bu tarihten itibaren 5 Ocak 2026'ya kadar birçok oyunu indirimli olarak satın alabilecek.

Kış indirimi süresince oyunların fiyatının yüzde 80'e varan indirime girmesi bekleniyor.

Steam kış indirimleri ne zaman? Steam 2025 indirim takvimi

STEAM İNDİRİM TAKVİMİ 2025

Steam tarafından her yıl indirim takvimi düzenli olarak açıklanıyor. 2025 indirim takviminde yer alan bilgilere göre Steam'in önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceği indirim etkinlikleri şöyle:

  • Steam Çığlık Festivali: 27 Ekim - 3 Kasım 2025
  • Hayvan Festivali: 10 - 17 Kasım 2025
  • Spor Festivali: 8 - 15 Aralık 2025
  • Kış İndirimleri: 18 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026
