Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sumud Filosu Gazze’ye vardı mı, gitti mi? Bölgeye kısa süre kalmıştı

İsrail ablukasında olan Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Sumud Filosu yolculuğuna devam ederken Sumud Filosu Gazze’ye vardı mı merak edildi. En son bölgeye 120 deniz mili sınırda olan filo yolculuğunu sürdürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sumud Filosu Gazze’ye vardı mı, gitti mi? Bölgeye kısa süre kalmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 17:06

İsrail'in ablukası nedeniyle yaşanan ’de açlıktan ölenlerin sayısı 455’e yükselirken, Sumud Filosu için yola çıktı.

SUMUD FİLOSU GAZZE’YE VARDI MI, GİTTİ Mİ?

40'tan fazla geminin katıldığı filo yolculuğunu sürdürürken 200 km civarında yol kaldı. Filo henüz bölgeye ulaşmazken kısa süre sonra ulaşmış olacak. Olası İsrail saldırılarına karşı tedbirler de alındı.

Sumud Filosu Gazze’ye vardı mı, gitti mi? Bölgeye kısa süre kalmıştı

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE GİTTİ Mİ?

44 geminin yer aldığı filo Tunus ve İspanya'dan yola çıkarak Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Gazze'ye insani yardım göndermek isteyen filo bölgeye yaklaşmaya başladı. Şu an için 200 km civarında yol kalırken birkaç saat içerisinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

Sumud Filosu Gazze’ye vardı mı, gitti mi? Bölgeye kısa süre kalmıştı

SUMUD FİLOSU NEREDE ŞU AN CANLI?

Gazze'ye tıbbi malzemeler ve yiyecekler götüren Sumud Filosu yolculuğuna devam ederken canlı olarak takip ediliyor. Şu an için bölgeye ulaşılamazken bekleyiş devam ediyor. Birçok gönüllü kişinin olduğu filo, deniz yolculuğunu sürdürüyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

ETİKETLER
#gazze
#kıtlık
#insani yardım
#Sumud Filosu
#İsrail Ablukası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.