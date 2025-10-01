Sumud Filosu Gazze’ye vardı mı, gitti mi? Bölgeye kısa süre kalmıştı

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 455’e yükselirken, Sumud Filosu insani yardım için yola çıktı.

SUMUD FİLOSU GAZZE’YE VARDI MI, GİTTİ Mİ?

40'tan fazla geminin katıldığı filo yolculuğunu sürdürürken 200 km civarında yol kaldı. Filo henüz bölgeye ulaşmazken kısa süre sonra ulaşmış olacak. Olası İsrail saldırılarına karşı tedbirler de alındı.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE GİTTİ Mİ?

44 geminin yer aldığı filo Tunus ve İspanya'dan yola çıkarak Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Gazze'ye insani yardım göndermek isteyen filo bölgeye yaklaşmaya başladı. Şu an için 200 km civarında yol kalırken birkaç saat içerisinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

SUMUD FİLOSU NEREDE ŞU AN CANLI?

Gazze'ye tıbbi malzemeler ve yiyecekler götüren Sumud Filosu yolculuğuna devam ederken canlı olarak takip ediliyor. Şu an için bölgeye ulaşılamazken bekleyiş devam ediyor. Birçok gönüllü kişinin olduğu filo, deniz yolculuğunu sürdürüyor.

