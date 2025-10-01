Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sumud Filosu'nda hangi ülkeler var, kaç kişi gidiyor? Bölgeye ulaşmaya kısa süre kaldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'e açılan Sumud Filosu yolculuğuna devam ediyor. Binlerce insanın yer aldığı filo bölgeye 120 deniz mil uzaklıkta olurken hangi ülkelerin olduğu da merak edildi.

Sumud Filosu'nda hangi ülkeler var, kaç kişi gidiyor? Bölgeye ulaşmaya kısa süre kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 13:52

ablukası nedeniyle 'de yaşananlar sonrasında Sumud Filosu yardım için yola çıktı.

SUMUD FİLOSU'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü kişiler bulunuyor.

Sumud Filosu’nda hangi ülkeler var, kaç kişi gidiyor? Bölgeye ulaşmaya kısa süre kaldı

SUMUD FİLOSU KAÇ GEMİ?

İsrail ablukasındaki Gazze'de yaşananlar nedeniyle için yola çıkan Sumud Filosu bölgeye yaklaştı. Şu an da 47 geminin bulunduğu filoda resmi destek gemileri de bulunuyor.

