Sumud Filosu’nda hangi ülkeler var, kaç kişi gidiyor? Bölgeye ulaşmaya kısa süre kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yaşananlar sonrasında Sumud Filosu yardım için yola çıktı.
Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü kişiler bulunuyor.
İsrail ablukasındaki Gazze'de yaşananlar nedeniyle insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu bölgeye yaklaştı. Şu an da 47 geminin bulunduğu filoda resmi destek gemileri de bulunuyor.