Sumud Filosu’nda hangi ülkeler var, kaç kişi gidiyor? Bölgeye ulaşmaya kısa süre kaldı

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yaşananlar sonrasında Sumud Filosu yardım için yola çıktı.

SUMUD FİLOSU'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü kişiler bulunuyor.

SUMUD FİLOSU KAÇ GEMİ?

İsrail ablukasındaki Gazze'de yaşananlar nedeniyle insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu bölgeye yaklaştı. Şu an da 47 geminin bulunduğu filoda resmi destek gemileri de bulunuyor.