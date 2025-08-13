Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Kupa için saatler kaldı. Futbolda 50. UEFA Süper Kupa, PSG ve Tottenham arasındaki maçı olarak oynanacak. Dünyanın her yerinden takip edilen Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu. Bu akşam 22.00'de binlerce futbolsever Süper Kupa maçını canlı olarak izleyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 16:50

bu sene gerçekleşecek olan Süper Kupa'da ilk kez şampiyonluk almak için çalışıyor. Daha önce 1 kez kupada Fransa temsilcisi yer almıştı. PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti. Bu akşam Paris Saint-Germain - Süper Kupa maçı oynanacak.

UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham'ın mücadele edeceği maç bugün 22.00'de başlayacak. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği maç TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray, 2000 senesinde UEFA Süper Kupa'yı kazanma şansını elde etmişti. 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşına çıkan GS, Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar

SÜPER KUPA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 50. kez Süper Kupa sahibini bulacak. PSG ile Tottenham Süper Kupa için sahaya çıkacak. Dünyanın her yerinden canlı olarak televizyon ekranları karşısında izlenecek olan maç için bekleyiş sürüyor. Süper Kupa'da İspanya ekipleri adından söz ettirirken Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) galibiyetleri yaşanmıştı. Bugün oynanacak olan PSG Tottenham karşılaşması TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar

UEFA SÜPER KUPA KAZANAN TAKIMLAR LİSTESİ

UEFA Süper Kupa mutluluğunu 25 takım yaşadı. Geçmişte 12 ülkeden 25 takım kupayı kazandı. Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kupayı alan takımlar arasında Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City yer aldı.

Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar

SÜPER KUPA MAÇ SONUÇLARI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

1973 – Ajax vs Milan → 0-1, 6-0
1975 – Dinamo Kiev vs Bayern Münih → 1-0, 2-0
1976 – Anderlecht vs Bayern Münih → 1-2, 4-1
1977 – Liverpool vs Hamburg → 1-1, 6-0
1978 – Anderlecht vs Liverpool → 3-1, 1-2
1979 – Nottingham Forest vs Barcelona → 1-0, 1-1
1980 – Valencia vs Nottingham Forest → 1-2, 1-0
1982 – Aston Villa vs Barcelona → 0-1, 3-0 (uzatma)
1983 – Aberdeen vs Hamburg → 0-0, 2-0
1984 – Juventus vs Liverpool → 2-0
1986 – Steaua Bükreş vs Dinamo Kiev → 1-0
1987 – Porto vs Ajax → 1-0, 1-0
1988 – Mechelen vs PSV → 3-0, 0-1
1989 – Milan vs Barcelona → 1-1, 1-0
1990 – Milan vs Sampdoria → 1-1, 2-0
1991 – Manchester United vs Kızılyıldız → 1-0
1992 – Barcelona vs Werder Bremen → 1-1, 2-1

Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar


1993 – Parma vs Milan → 0-1, 2-0 (uzatma)
1994 – Milan vs Arsenal → 0-0, 2-0
1995 – Ajax vs Real Zaragoza → 1-1, 4-0
1996 – Juventus vs Paris Saint-Germain → 6-1, 3-1
1997 – Barcelona vs Borussia Dortmund → 2-0, 1-1
1998 – Chelsea vs Real Madrid → 1-0
1999 – Lazio vs Manchester United → 1-0
2000 – Galatasaray vs Real Madrid → 2-1 (uzatma)
2001 – Liverpool vs Bayern Münih → 3-2
2002 – Real Madrid vs Feyenoord → 3-1
2003 – Milan vs Porto → 1-0
2004 – Valencia vs Porto → 2-1
2005 – Liverpool vs CSKA Moskova → 3-1 (uzatma)

Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar


2006 – Sevilla vs Barcelona → 3-0
2007 – Milan vs Sevilla → 3-1
2008 – Zenit vs Manchester United → 2-1
2009 – Barcelona vs Shakhtar Donetsk → 1-0 (uzatma)
2010 – Atletico Madrid vs Inter → 2-0
2011 – Barcelona vs Porto → 2-0
2012 – Atletico Madrid vs Chelsea → 4-1
2013 – Bayern Münih vs Chelsea → 2-2 (5-4 penaltılarla)
2014 – Real Madrid vs Sevilla → 2-0
2015 – Barcelona vs Sevilla → 5-4 (uzatma)

Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar


2016 – Real Madrid vs Sevilla → 3-2 (uzatma)
2017 – Real Madrid vs Manchester United → 2-1
2018 – Atletico Madrid vs Real Madrid → 4-2 (uzatma)
2019 – Liverpool vs Chelsea → 2-2 (5-4 penaltılarla)
2020 – Bayern Münih vs Sevilla → 2-1 (uzatma)
2021 – Chelsea vs Villarreal → 1-1 (6-5 penaltılarla)
2022 – Real Madrid vs Eintracht Frankfurt → 2-0
2023 – Manchester City vs Sevilla → 1-1 (5-4 penaltılarla)
2024 – Real Madrid vs Atalanta → 2-0

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Feyenoord maçı sonrası bir iyi bir kötü haber! İki yıldız sakatlanmıştı
Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#tottenham
#psg
#canlı yayın
#mac
#Uefa Süper Kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.