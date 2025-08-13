Süper Kupa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa kazanan takımlar

PSG bu sene gerçekleşecek olan Süper Kupa'da ilk kez şampiyonluk almak için çalışıyor. Daha önce 1 kez kupada Fransa temsilcisi yer almıştı. PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti. Bu akşam Paris Saint-Germain - Tottenham Süper Kupa maçı oynanacak.

UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham'ın mücadele edeceği maç bugün 22.00'de başlayacak. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği maç TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray, 2000 senesinde UEFA Süper Kupa'yı kazanma şansını elde etmişti. 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşına çıkan GS, Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

SÜPER KUPA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 50. kez Süper Kupa sahibini bulacak. PSG ile Tottenham Süper Kupa için sahaya çıkacak. Dünyanın her yerinden canlı olarak televizyon ekranları karşısında izlenecek olan maç için bekleyiş sürüyor. Süper Kupa'da İspanya ekipleri adından söz ettirirken Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) galibiyetleri yaşanmıştı. Bugün oynanacak olan PSG Tottenham karşılaşması TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA SÜPER KUPA KAZANAN TAKIMLAR LİSTESİ

UEFA Süper Kupa mutluluğunu 25 takım yaşadı. Geçmişte 12 ülkeden 25 takım kupayı kazandı. Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kupayı alan takımlar arasında Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City yer aldı.

SÜPER KUPA MAÇ SONUÇLARI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

1973 – Ajax vs Milan → 0-1, 6-0

1975 – Dinamo Kiev vs Bayern Münih → 1-0, 2-0

1976 – Anderlecht vs Bayern Münih → 1-2, 4-1

1977 – Liverpool vs Hamburg → 1-1, 6-0

1978 – Anderlecht vs Liverpool → 3-1, 1-2

1979 – Nottingham Forest vs Barcelona → 1-0, 1-1

1980 – Valencia vs Nottingham Forest → 1-2, 1-0

1982 – Aston Villa vs Barcelona → 0-1, 3-0 (uzatma)

1983 – Aberdeen vs Hamburg → 0-0, 2-0

1984 – Juventus vs Liverpool → 2-0

1986 – Steaua Bükreş vs Dinamo Kiev → 1-0

1987 – Porto vs Ajax → 1-0, 1-0

1988 – Mechelen vs PSV → 3-0, 0-1

1989 – Milan vs Barcelona → 1-1, 1-0

1990 – Milan vs Sampdoria → 1-1, 2-0

1991 – Manchester United vs Kızılyıldız → 1-0

1992 – Barcelona vs Werder Bremen → 1-1, 2-1



1993 – Parma vs Milan → 0-1, 2-0 (uzatma)

1994 – Milan vs Arsenal → 0-0, 2-0

1995 – Ajax vs Real Zaragoza → 1-1, 4-0

1996 – Juventus vs Paris Saint-Germain → 6-1, 3-1

1997 – Barcelona vs Borussia Dortmund → 2-0, 1-1

1998 – Chelsea vs Real Madrid → 1-0

1999 – Lazio vs Manchester United → 1-0

2000 – Galatasaray vs Real Madrid → 2-1 (uzatma)

2001 – Liverpool vs Bayern Münih → 3-2

2002 – Real Madrid vs Feyenoord → 3-1

2003 – Milan vs Porto → 1-0

2004 – Valencia vs Porto → 2-1

2005 – Liverpool vs CSKA Moskova → 3-1 (uzatma)



2006 – Sevilla vs Barcelona → 3-0

2007 – Milan vs Sevilla → 3-1

2008 – Zenit vs Manchester United → 2-1

2009 – Barcelona vs Shakhtar Donetsk → 1-0 (uzatma)

2010 – Atletico Madrid vs Inter → 2-0

2011 – Barcelona vs Porto → 2-0

2012 – Atletico Madrid vs Chelsea → 4-1

2013 – Bayern Münih vs Chelsea → 2-2 (5-4 penaltılarla)

2014 – Real Madrid vs Sevilla → 2-0

2015 – Barcelona vs Sevilla → 5-4 (uzatma)



2016 – Real Madrid vs Sevilla → 3-2 (uzatma)

2017 – Real Madrid vs Manchester United → 2-1

2018 – Atletico Madrid vs Real Madrid → 4-2 (uzatma)

2019 – Liverpool vs Chelsea → 2-2 (5-4 penaltılarla)

2020 – Bayern Münih vs Sevilla → 2-1 (uzatma)

2021 – Chelsea vs Villarreal → 1-1 (6-5 penaltılarla)

2022 – Real Madrid vs Eintracht Frankfurt → 2-0

2023 – Manchester City vs Sevilla → 1-1 (5-4 penaltılarla)

2024 – Real Madrid vs Atalanta → 2-0